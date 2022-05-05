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Ülkemizde Tıp Eğitiminin ardından, göz alanında uzmanlık alınmasıyla göz doktoru olunmaktadır

Göz doktorları göz hastalıkları ve göz çevresiyle ilgili rahatsızlıklarla ilgilenmektedirler. Yunanca kökenli olan oftalmoloji kelimesi görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalı olarak bilinmektedir. Bu sebeple göz doktorları oftalmolog olarak da anılmaktadır. Çeşitli göz ameliyatlarını yapabildikleri için cerrah olarak da sınıflandırılırlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mayıs 2022 Perşembe 13:39
Ülkemizde Tıp Eğitiminin ardından, göz alanında uzmanlık alınmasıyla göz doktoru olunmaktadır
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Gelişen teknoloji ile göz hastalıklarının tedavilerinde yeni yöntemler ortaya çıkmaktadır. Birçok cerrahi yöntem yerini daha hızlı ve komplikasyon riski az olan yeni yöntemlere bıraktı.

Göz hastalıkları

Göz hastalıkları kendi içinde Katarakt ve Rekraktif Cerrahi, Retina Cerrahisi, Göz Çevresi ve Cerrahisi ve de Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları gibi bölümlere ayrılmaktadır.

Göz hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılacak teknolojik donanım göz doktorlarına hizmet verdikleri göz hastanesi ya da göz sağlığı merkezi tarafından sağlanmaktadır. Göz hastanesinde çok farklı tanı ve tedavi yöntemleri hastaların ihtiyaçlarına göre uygulanmaktadır.

Sıklıkla karşılaşılan göz problemleri şu şekildedir:

Astigmat: Göz merceği ile kornea arasındaki kavis uyumsuzluğundan kaynaklı olarak şekillerin bulanık görülmesi sorunudur. ışığın retinada odaklanmasının etkilendiği kırma kusurlarından biridir.

Miyop; Gözün ön arka uzunluğunun normalden fazla olması nedeniyle yakındaki objelerin net, uzaktaki objelerin ise bulanık görülmesi sorunudur.

Hipermetrop: Uzaktaki Objelerin net, yakındakilerin ise bulanık görülmesi sorunudur.

Katarakt; Doğal göz merceğinin çeşitli sebeplerle şeffaflığını yitirmesi nedeniyle görmede ilerleyici olarak yaşanan azalma sorunudur.

Göz Kuruluğu; Göz yüzeyinin nemli tutulmasından sorumlu olan kanallarda yaşanan çeşitli problemler nedeniyle göz yaşının azalması ve göz batmaları sonucu meydana gelen bir göz problemidir.

Göz tansiyonu (glokom); Göz içi sıvısının düzenli olarak bu sıvının boşaltımından sorumlu trabeküler ağda yaşanan çeşitli problemler nedeniyle sağlıklı bir şekilde boşaltılamaması sonucu oluşan bir göz problemidir. Buradaki önemli nokta göz içi basınç nedeniyle görme sinirlerinde hasar meydana gelmesi ve görme kaybı yaşanmasıdır.

Göz sorunları çeşitli genetik sebeplerle ortaya çıkabildiği gibi yaşlanma ve travmatik nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. Bir çok göz probleminin erken teşhis ile tedavisi mevcut olup ilerleyen seviyelerde kalıcı görme kaybına neden olabilmektedir.

Düzenli Göz Doktoru Kontrolünün Önemi

Göz doktoru kontrollerini belirli sıklıklarla yaptırmanın en büyük avantajı genetik geçişli ve yaşlanma sebebiyle ortaya çıkan bazı göz hastalıklarının erken teşhisinin sağlanabilmesidir. Özellikle glokom, sarı nokta hastalığı ve çeşitli retinal hastalıklar hiç belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Kalıcı görme kaybının önüne geçilebilmesi için ailesinde belirli göz hastalıkları bulunan kişilerin yılda 1 kez göz doktoru kontrolünden geçmelidirler.

Standart bir göz muayenesinde aşağıdaki testler göz doktoru tarafından uygulanmaktadır.

  • Görme Keskinliği Testi
  • Göz Kapakları ve Göz Hareketlerinin Kontrolü
  • Damlalı Ölçüm
  • Ön Segment Muayenesi
  • Göz Dibi

Bu tetkikler sayesinde standart bir göz muayenesinde bile birçok görme problemi ortaya çıkarılabilmektedir.

Bu durumun birçok kişi farkında olduğu gibi farkında olmayan kişilerde vardır özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerin düzenli göz doktoru muayenelerine daha fazla önem verildiği düşünülmektedir. İstanbul göz doktoru düzenli göz muayenesi talepleri bu yüzden diğer şehirlerde yaşayanlara göre daha fazladır.

Son Güncelleme: 05.05.2022 13:43
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