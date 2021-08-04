Ülke Yangın Yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay İçin’ Diyor!

“Bu nasıl bir aymazlık ve gaflettir”

BTP Sözcüsü Polat, “Özellikle bu süreçte bazı bakanların çıkıp “yangını elimizle mi söndüreceğiz”, “yok belediye bu işin şurasında burasında ”tarzında açıklamalar yapmaları, üstüne Cumhurbaşkanı’nın olay mahallinde vatandaşa çay dağıtması anlaşılır gibi değil. Ne yani bu durumu şöyle mi yorumlamalıyız. Ülke yangın yeri, ormanlarımız yanmış, bitmiş kül olmuş, Cumhurbaşkanımız “çay için” mi diyor. Sorun, idarecilerin duyarsızlığı, plansızlığı ve ülkenin geleceğine dair vurdumduymazlığı. Bir belediye başkanı çıkmış, hükümetin vereceği krediden dolayı, “keşke benim evim yansaydı diyeceksiniz” deme gafletinde bulunabiliyor. Bu nasıl bir aymazlık ve gaflettir. Buradan siyaset üretmek, kıt zekayla mikrofon bulduğu her yerde hezeyanlarını ifade etmek nasıl bir ruh halinin yansımasıdır” şeklinde konuştu.

“Yangın kontrol altına alınmadı yanacak ağaç kalmadı”

Yetkililerin birçok bölgede “yangın kontrol altına alındı” açıklaması yaptığına da dikkat çeken Polat şu ifadeleri kullandı, “Birçok bölgede yangın kontrol altına alındı diyorlar. Doğrudur çünkü ormanın tamamı yandı ve yanacak bir şey kalmadığı için yangın bitti. Onların mantığına göre ağaç kalmazsa yangın olmaz. Ama şunun farkında bile değiller ağaç olmazsa hayat olmaz, gelecek olmaz. Biz geleceğimizi düşünüyoruz, onlar günü nasıl kurtaracaklarını.”

“Koca ülkeyi bir yangın söndürme uçağına mahkûm ettiler”

BTP Sözcüsü Emre Polat açıklamasında şu ifadeleri de kullandı, “Bu süreçte sabah akşam itibar da itibar diyen bir anlayışın, koca ülkeyi birkaç tane yangın söndürme uçağına mahkûm etmeleri konusunda diyecek söz bile bulamıyoruz. Bu konuda Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın bir yıl önce yaptığı şu açıklamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel Başkanımız Hatay yangını ile ilgili “Makam araçları yerine yangın söndürme araçlarına yatırım yapma fikrini artık tartışmalıyız” diyerek olabildiğince kibar bir dille hükümetin yangın söndürme uçaklarına yatırım yapması gerektiği gerçeğini ifade etmişti. Bu konudaki uyarılarımız dikkate alınsaydı hem hükümet bu tartışmaların dışında kalacak hem de ciğerlerimiz, geleceğimiz yanmayacaktı.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)