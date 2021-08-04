banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1413.8
ALTIN
493.68
DOLAR
8.4831
STERLİN
11.7964
EURO
10.0443
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat Sektörü Derin Bir Uçurumun Eşiğinde''
Son Dakika
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat...
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
Son Dakika
11 Başkan THK’ya İş Birliği...
40 Yaş Altı Seçmen Hangi Partiye Oy Verecek ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Hangi...
Ülke Yangın Yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay İçin’ Diyor!
Ülke yangın yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay...

Ülke Yangın Yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay İçin’ Diyor!

Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama daha geldi. BTP Sözcüsü Emre Polat, “Günlerdir söndürülemeyen yangınlarla Akdeniz bölgemizdeki neredeyse tüm ormanlar kül olma tehdidiyle karşı karşıya. Önce Karadeniz bölgemizdeki sel felaketi, ardından Akdeniz’deki orman yangınları ile ülkemiz ağır bir doğal afet tablosuyla karşı karşıya kalmıştır” değerlendirmesi yaptı. Açıklamasında, “Bu süreçler millet olarak, devlet olarak birlik ve beraberliğin en üst noktada yaşanması gereken özel dönemlerdir ancak ormanlarımız kül olurken devleti yöneten idarecilerimizin ortaya koydukları tutum ve yangın karşısında milleti de yanına alarak yangında güçlü bir şekilde yangını söndürmeye odaklı bir irade ortaya konulamaması üzüntü vericidir.” ifadelerini kullanan Polat iktidar kanadının bu süreçteki tavrından örnekler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:12
Ülke Yangın Yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay İçin’ Diyor!
banner171

 “Bu nasıl bir aymazlık ve gaflettir”       

BTP Sözcüsü Polat, “Özellikle bu süreçte bazı bakanların çıkıp “yangını elimizle mi söndüreceğiz”, “yok belediye bu işin şurasında burasında ”tarzında açıklamalar yapmaları, üstüne Cumhurbaşkanı’nın olay mahallinde vatandaşa çay dağıtması anlaşılır gibi değil. Ne yani bu durumu şöyle mi yorumlamalıyız. Ülke yangın yeri, ormanlarımız yanmış, bitmiş kül olmuş, Cumhurbaşkanımız “çay için” mi diyor. Sorun, idarecilerin duyarsızlığı, plansızlığı ve ülkenin geleceğine dair vurdumduymazlığı. Bir belediye başkanı çıkmış, hükümetin vereceği krediden dolayı, “keşke benim evim yansaydı diyeceksiniz” deme gafletinde bulunabiliyor. Bu nasıl bir aymazlık ve gaflettir. Buradan siyaset üretmek, kıt zekayla mikrofon bulduğu her yerde hezeyanlarını ifade etmek nasıl bir ruh halinin yansımasıdır” şeklinde konuştu.

“Yangın kontrol altına alınmadı yanacak ağaç kalmadı”

Yetkililerin birçok bölgede “yangın kontrol altına alındı” açıklaması yaptığına da dikkat çeken Polat şu ifadeleri kullandı, “Birçok bölgede yangın kontrol altına alındı diyorlar. Doğrudur çünkü ormanın tamamı yandı ve yanacak bir şey kalmadığı için yangın bitti. Onların mantığına göre ağaç kalmazsa yangın olmaz. Ama şunun farkında bile değiller ağaç olmazsa hayat olmaz, gelecek olmaz. Biz geleceğimizi düşünüyoruz, onlar günü nasıl kurtaracaklarını.”

“Koca ülkeyi bir yangın söndürme uçağına mahkûm ettiler”

BTP Sözcüsü Emre Polat açıklamasında şu ifadeleri de kullandı, “Bu süreçte sabah akşam itibar da itibar diyen bir anlayışın, koca ülkeyi birkaç tane yangın söndürme uçağına mahkûm etmeleri konusunda diyecek söz bile bulamıyoruz. Bu konuda Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın bir yıl önce yaptığı şu açıklamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel Başkanımız Hatay yangını ile ilgili “Makam araçları yerine yangın söndürme araçlarına yatırım yapma fikrini artık tartışmalıyız” diyerek olabildiğince kibar bir dille hükümetin yangın söndürme uçaklarına yatırım yapması gerektiği gerçeğini ifade etmişti. Bu konudaki uyarılarımız dikkate alınsaydı hem hükümet bu tartışmaların dışında kalacak hem de ciğerlerimiz, geleceğimiz yanmayacaktı.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.08.2021 11:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
AKUT, Yangında İnsanları Ve Hayvanları Kurtarıyor
AKUT, Yangında İnsanları Ve Hayvanları Kurtarıyor
Orman Yangınları Turizm STK'larının Gündeminde
Orman Yangınları Turizm STK'larının Gündeminde
İmamoğlu’ndan “THK Uçakları” Açıklaması
İmamoğlu’ndan “THK Uçakları” Açıklaması

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169