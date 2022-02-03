Ülke Genelinde Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması

Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 28.01.2022 tarihinde (36.126) personel ve (608) dedektör köpeği ile (8.820) noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada; (6.625) metruk bina, (10.365) umuma açık yer, (352) terminal ve (4.205) diğer yerler olmak üzere toplam (21.547) yer kontrol edildi.

(72)’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam (127) organizatör gözaltına alındı, (2.028) yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, (25)’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam (732) aranan şahıs tespit edildi, (2)’si organizatör, (1.235)’i göçmen ve (99)’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam (1.336) şahsa idari yaptırım uygulandı, organizatör/düzensiz göçmenler arasından (6) terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi.

Uygulamada; (7) kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca (13) adet sahte pasaport, (9) adet sahte (T6) formu ve yol izin belgesi, (6) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet kurusıkı tabanca, (4) adet mermi, (5) adet kesici/delici alet, (42) gr esrar, (80) gr eroin, (10) gr bonzai, (419) gr metanfetamin, (65) adet ecstasy ve (75) adet sentetik ecza elde edildi.

Türk Polis Teşkilatı olarak göçmen kaçakçılığının önlemesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)