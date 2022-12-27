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Ulaşımda ‘Yapay Zeka’ Dönemi

İETT, otobüslerde güvenli ve konforlu yolculuk için dijital dönüşüm başlattı. İSBAK ile birlikte geliştirilen yapay zeka sistemiyle şoförün; uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi belirtileri anlık olarak tespit edilebiliyor. Şoförü sesli şekilde uyararak, merkeze anlık bilgi aktarılıyor. Sistem, yıl başına kadar 3 bin 41 Özel Halk Otobüsünün tamamında kurulmuş olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2022 Salı 10:38
Ulaşımda ‘Yapay Zeka’ Dönemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, güvenli ve konforlu yolculuk için yeni sistemler kuruyor. İBB iştiraki İSBAK ile birlikte geliştirilen dijital dönüşüm projesi ile toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor. Geliştirilen proje ile 2 bin 950 Özel Halk Otobüsüne, yapay zeka destekli uyarı sistemleri yerleştirildi. 2021 yılı Haziran ayında kurulmaya başlayan akıllı sistem ile şoförlerin duygu durum analizi, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı anında tespit edilebiliyor. Şoföre sesli uyarıda bulunan ‘yapay zeka’ sayesinde, yolculuk güvenliğinin artması hedefleniyor. Sistem, yıl başına kadar 3 bin 41 Özel Halk Otobüsünün tamamında kurulmuş olacak. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ERKEN UYARI SİSTEMİ 

Hayata geçirilen ‘Dijital Dönüşüm’ün, dünyanın en büyük mobilite projesi olduğundan bahseden İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, şu bilgileri paylaştı:  

“İSBAK ile birlikte geliştirilen yüz tarama sistemi ile şoförün duygu durumu anında tespit edilebiliyor. Erken uyarı sistemi sayesinde, yolcu güvenliği amaçlanıyor. İhlal durumlarında ise cezai müeyyideler otomatik olarak uygulanıyor. Sistem sayesinde, haziran ayından bu yana 5 bin 500 ihlal tespit edildi.”

Kazaların önüne geçmeyi amaçlayan bu proje ayrıca; yolcuların konforu için araç içi USB şarj noktaları, daha büyük boyutta yolculuk bilgilendirme ekranları, engelsiz erişim için mobil uygulama ile uyumlu anons ve bilgilendirme sistemi, anlık araç içi yolcu sayısını tespit ederek ek araç planlama gibi özellikleri de barındırıyor.

 

ŞOFÖRLERE SIKI TAKİP 

İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl ise, “İETT ile birlikte imza attığımız projeyle, şoförün uykulu olduğunu, emniyet kemeri takmadığını, cep telefonu kullandığını kamera ile tespit eden bir algoritma geliştirdik. Yapay zekâ tabanlı DSM kameraları aracılığıyla, sürücüyü an be an takip ediyoruz. Böylece şoförün daha dikkatli olmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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