Ulaşım Esnafı Ukome’ye Ek Zam Teklifi İle Gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşım bürokratları; özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının temsilcileriyle bir araya gelerek son günlerde akaryakıtta yaşanan artışların sektöre yansımalarını değerlendirdi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Başkan Danışmanı Orhan Demir başkanlığında yapılan toplantıda, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım ile esnaf dernekleri yöneticileri yer aldı.

EYÜP AKSU: “YÜZDE 65 ZAM VE ÖTV MUAFİYETİ İSTİYORUZ”

Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, savaş nedeniyle dünyanın her yerinde akaryakıtta artış yaşandığını, ancak Türkiye’de esnafın bu artışları sübvanse edemeyecek noktaya geldiğini söyledi. Motorin fiyatının hızla 25 liraya doğru yükseldiğine dikkat çeken Aksu, “Hep beraber ulaşım sektöründeki tüm paydaşlar yarından itibaren genel idareden ÖTV muafiyeti istemek zorundayız” dedi.

Yerel idareden de aynı gün aynı oranda zam yapılmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Bizim en az yüzde 65 zam talebimiz var. Hatta genel idareyle konuşup otomatik bir düzenlemeye de bağlanır. Birkaç haftadır ticari taksilerde şoför aranıyor yazısı görüyorum. Şoförler para kazanamayınca iş bırakıyor. Giderler içinde yakıt payı yüzde 50’yi geçti” diye konuştu.

GÖKSEL OVACIK: “ÖTV VE KDV İNDİRİMİ HAKKIMIZ”

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık da gelirlerinin yüzde 50’sinin akaryakıta gittiğini ve bunun esnafı çok zor durumda bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

“Ücretsiz yolcu taşıdığımız için ÖTV ve KDV’siz taşımacılık sonuna kadar hakkımız. İstanbul’da taşıdığımız 2 milyon yolcunun 400 binini ücretsiz taşıyoruz. Her ücret tarifesine zam aldığımızda tam biletli yolcu sayımız artıyor. Buna çok sıkı bir kontrol getirmemiz lazım.”

EMİN ALAGÖZ: “TOPLU ULAŞIM DURMA NOKTASINDA”

İETT’nin çok sayıda indirimli ve ücretsiz aktarma hattı olduğu için rekabet edemediklerini belirten İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise, “Öyle bir hale geldik ki yüzde 100 zam da yapsanız para kazanacak durumda değiliz. Vatandaşları düşündüğümüzde en azından yüzde 50 yapılmalıdır. Öğrenci taşıma fiyatlarını indi bindi fiyatlarına çekmek lazım, çünkü bazı güzergahlarda öğrenciler yolda kalıyor. Basına konuşacağız ve sesimizi duyuracağız. Yoksa İstanbul’da ulaşım durma noktasına geliyor” dedi.

TURGAY GÜL: “MALİYETİMİZ YÜZDE 300 ARTTI”

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül de akaryakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle servisçilerin hizmet veremez bir noktaya geldiğinin altını çizdi ve UKOME’den en az yüzde 35 oranında zam beklentilerinin olduğunu söyledi. Km maliyetlerinin 75 kuruştan 2.5 liraya çıktığını belirten Gül, “Bizim bu sistemi sübvanse edecek gücümüz yok. Her sabah ofisimizi açtığımızda esnaf gelip ‘bu işi bu fiyata yapamayacağım’ diye iş bırakıyor. Servisçi esnafı kontak kapatma, iş bırakma safhasına geldi” şeklinde konuştu.

YUNUS CAN: “AKARYAKITA ENDEKSLİ OTOMATİK ARTIŞ OLMALI”

Yolcu taşıma fiyatına akaryakıta endeksli otomatik artış önerisi getiren TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can da denizde ÖTV maliyetlerinin sıfırlanmasıyla maliyetlerinin yüzde 236 arttığını söyledi. Can, “Son 3 ayda yakıta gelen zam yüzde 100. Taşımacılık fiyatlarına akaryakıtın artışına paralel olarak otomatik artış getirilmeli. Başka türlü bunun altından kalkmamıza imkan yok. Aksi halde ulaşım tamamen duracak hale gelecek” diye konuştu.

ORHAN DEMİR: “TÜM TALEPLERİ UKOME’YE TAŞIYACAĞIZ”

Değerlendirmelere katıldığını belirten İBB Başkan Danışmanı Orhan Demir, “Mazot fiyatları artışı nedeniyle ortak bir kararla UKOME’ye gidelim istiyoruz. Herkesin maliyetleri en az yüzde 100 arttı, insanların dayanacak gücü kalmadı. Şu anda bir yangın var ve nasıl söndürürüz, kısa dönemde neler yapabiliriz diye konuşmak zorundayız” dedi.

“UKOME’deki dengeleri biliyorsunuz. Orada da ikna mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor” diyen Demir, akaryakıtta ÖTV indirimi için ulaşım esnafıyla birlikte Valilik veya Bakanlıklar ile görüşeceklerini de sözlerine ekledi.