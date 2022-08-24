UKOME Servis Ücretlerini Yüzde 19 Artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlığında yapılan toplantıda, okul ve servis ücretlerinin güncellenmesi maddesi konuşuldu.

Esnaf temsilcileri, maliyetlerin yüzde 130 arttığını belirterek, en az yüzde 30 oranında ek zam istediler. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise, servis ücretlerinin son düzenlenme tarihi olan 6 Nisan 2022’den bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 12.13, asgari ücretin yüzde 29.32, enflasyonun da yüzde 15.18 arttığını belirtti. Ortalama (kümülatif) artış olan yüzde 19.21’lik oranı, İBB tarafından ek ücret artış teklifi olarak teklif edildi.

Teklifte, “Sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının oluşturduğu finansal yükler; akaryakıt, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amaçlanıyor” denildi.

Değerlendirmelerin ardından, okul ve servis ücretlerine yönelik İBB’nin yüzde 19,21’lik ücret artışı teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararla; okul servislerinde 0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 758 liraya, 7-9 km 721 liradan 862 liraya yükseldi.

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİ DE YENİDEN BELİRLENDİ

Toplantıda, Aralık 2021’de hizmete başlayan İBB Deniz Taksi hizmetlerinde de ücret artışı yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen kararla; 100 lira olan açılış ücreti 210 lira, 75 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 160 lira, 60 lira olan 5-8 mil arası taşıma ücreti ise 125 lira oldu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Deniz Taksi’lerin tanıtım fiyatıyla hizmete başladığını belirterek; son 8 ayda yaşanan yakıt, enflasyon ve ücretlere gelen zammın ücret düzenlemesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.

GALATAPORT – BEYAZIT ARASI ÖZEL TRAMVAY SEFERİ

UKOME’de, İBB’nin getirdiği “Galataport – Beyazıt/Sultanahmet Arası Özel Raylı Sistem Sefer Hattı” düzenlenmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Teklifte; “Galataport’a gelen kruz gemisi yolcularının Beyazıt/Sultanahmet bölgesine trafik ve parklanma problemleri olmadan mevcut raylı sistem altyapısı kullanılarak aktarılması” için önemli olduğu belirtildi.

Alınan kararla; Kabataş – Bağcılar Tramvay Hattı üzerinde, Galataport’tan Sultanahmet ve Beyazıt’a uzanan turistlere özel yeni seferler düzenlenecek. Turistlerden ücret alınmayacak seferlerin bedeli, İBB iştiraki Metro İstanbul ile TÜRSAB arasında yapılacak sözleşmeyle karşılanacak.