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UKOME, Minibüs ve Dolmuşların Taksiye Dönüşümünü 6. kez Reddetti

İBB’nin, şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik olarak defalarca gündeme getirdiği 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif, UKOME tarafından yine reddedildi. İBB yöneticileri, dönüşümün hukuki bir sorununun bulunmadığına dikkat çekerek, teklifin tartışılmasının oyalamadan ibaret olduğunu söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mart 2021 Cuma 09:40
UKOME, Minibüs ve Dolmuşların Taksiye Dönüşümünü 6. kez Reddetti
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İBB’nin esnafla görüşerek ve alan değerlendirmesi yaparak hazırladığı 1.000 yeni taksi projesi, 6, kez UKOME gündemine taşındı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi’nde yapılan Mart ayı toplantısında, geçen ay yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edilen 1.000 taksi projesi tartışıldı. 

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Oran Demir, UKOME’nin hükümet kanadı temsilcilerinin, teklifin 6.000 taksi projesinden ayrılarak getirilmesi durumunda olumlu oy kullanacaklarını belirtmelerine rağmen, sonrasında defalarca hayır oyu verdiklerini hatırlattı. Demir, konunun hukuki yönünde hiçbir ıkıntı bulunmadığını ve teklifin tekrar tekrar tartışılmasını bir oyalama olarak gördüklerini söyledi.
 

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez de Danıştay’ın 2016 yılında Şanlıurfa’daki bir davayla ilgili verdiği bir kararda, UKOME’nin belediye sınırları içindeki ticari araçları ve bunların teknik özelliklerini belirleme yetkisine sahip olduğunu kaydettiğini, davanın reddi yönünde karar verdiğini söyledi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Müdürü Serdar Yücel ise, böyle bir ihtiyaç olduğunu, ancak konunun hukuki altyapısının olmadığını savunarak, “Konunun hukuki olarak devam etmesi yönünde görüş bildiriyoruz” dedi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksilerin toplu ulaşım aracı olarak sayılmadığını, böyle bir dönüşüm uygulamasının benzerinin de olmadığını savunarak, “Uygulamayla taksicilerin kazanımlaş haklarının gasp edildiğini” iddia etti. 

Minibüs ve dolmuş esnafı temsilcileri ise, esnafın çok ciddi sıkıntıları olduğunu ve esnaf odası başkanının hiçbir odanın görüşünü almadan tek başına görüş açıkladığını söyledi. Temsilciler, esnaf odası toplantısında uygulamanın gerçekleşmesi için imza atıldığını belirterek, Aksu’yu imzaya sahip çıkmaya ve esnafın dertlerine çözümüne destek olmaya davet etti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından oylamaya sunulan teklif, hükümet temsilcileri ile esnaf odası temsilcisinin çoğunluk oyuyla 6. Kez reddedildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, konunun yeniden alt komisyonda görüşülmesini teklif ederek oylattı. 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşmesini içeren teklif, oy çokluğuyla yeniden alt komisyona havale edildi.

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