UKOME, İBB’nin “Yeni Taksi” Talebini 8’nci Kez Reddetti

Yapısı 19 Şubat 2020’deki yönetmelikle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantısında, İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik 1.000 adet yeni taksi’ teklifi ele alındı.

ORHAN DEMİR: “KURUMSALLAŞMA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istediklerini belirterek, kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Demir, “Bu masada İstanbul’daki taksilerin kalitesinden memnun olan var mı? Yeni taksilerden çıkarınız mı var dediniz. İstanbul halkına en kaliteli hizmeti vermek bizim en büyük çıkarımız. İstanbul’a kaliteli, kontrol edilebilir bir taksi sistemi getirmek istiyoruz. Bunun yolu da kurumsallaşmaktan geçiyor. Dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi bireysel işletmecilerin olduğu ülkelerde kurumsallaşma olunca taksi hizmeti düzeliyor” diye konuştu.

İTAKSİ İBB MECLİSİ’NDEN ONAY BEKLİYOR

İstanbul’da taksilerin yüzde 85’inde İBB’nin ücretsiz olarak kurduğu İTaksi aplikasyonunun bulunduğunu, bu nedenle taksilerin teknoloji sorunun da olmadığını vurgulayan Demir,sözlerini şöyle sürdürdü;

“İTaksi aplikasyonu tüm taksilerde zorunlu olarak bulanacak. Bu yöntemin İstanbul’daki taksilerin kalitesini yükseltecek. Aplikasyonun tarifelerini belirlemek için Şubat 2021’de İBB Meclisi’ne sunduk, ancak çoğunluk oyuyla reddedildi. Konuyu İBB Meclisi’ne tekrar sunduk. Rapor İBB Meclisi komisyonlarında 6 aydır bekletiliyor. Onay alındığında İTaksi uygulaması; taksilerin kullandığı diğer aplikasyonların üzerinde güzergah ve ücret gibi verileri kontrol eden bir denetim mekanizması haline gelecek. Ama maalesef buna izin verilmiyor” diye konuştu.

İBB’NİN DENETİM YETKİSİ SINIRLI

İBB’nin yetkisi dahilinde denetim çalışmalarını da sürdürdüğünü aktaran Demir, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihazı kullanmadıkları için geçici olarak askıya aldıklarını hatırlattı. Aynı mesafelere farklı ücretler alındığına dair gelen şikayetler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimler yaptığını ve cezalar kestiğini hatırlattı. Demir, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya hitaben, “Bunun içinde sizin taksiniz de var” dedi.

UTKU CİHAN: “ŞOFÖR SAYISI 250 BİN, VERİLEN EĞİTİM 3 BİN”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da belediyenin 1.000 taksiyi elinde bulundurmasının sistemi daha iyi yönetmesini sağlayacağını ve plaka rantı oluşmasının önüne geçeğini belirterek, İBB’nin geçmişte verdiği eğitimler hakkında ise şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul’da tüm toplu ulaşım sürücülerinin sayısı 250 bin. 2018, 2019 yıllarında verilen toplam eğitimlerin ise sadece 3 bin. Sunun da sadece 1.700 tanesi taksi şoförü. Eğitim meselesi bu kadar netken, eğitim verin sorunlar biter demek çok doğru değil” dedi.

EREN SÖNMEZ: “TAKSİLERİ DÜZENLEME YETKİSİ KANUNEN İBB’DE”

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi doğrultusunda taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında düzenleme yapma yetkisine sahip olduklarını, ancak UKOME’nin yönetmelikle değişen yapısı nedeniyle bunu uygulayamadıklarını söyledi. Yönetmeliği mahkemeye taşıdıklarını hatırlatan Sönmez, “Kanun açıkken, İBB’nin taksiler konusunda düzenleme yetkisinin olup olmadığını tartışmak uygun değildir” dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından İBB’nin ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik 1.000 adet yeni taksi’ teklifi, 16’ya 11 oy oranıyla ve oy çokluğuyla 8. kez reddedildi.

Oylamanın ardından söz alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi hizmeti konusundaki sıkıntı ve şikayetleri dikkate alarak; yeni taksi sistemini savunmaktan vazgeçmeyeceklerini, İstanbul için büyük ihtiyaç konuyu UKOME’nin gündemine getirmeye, talep ve şikayetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)