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Ucuz Ekmeği Yasaklamak Yaşam Hakkına Müdaheledir

CHP’li vekil Mahmut Tanal, halka ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştıran İBB’nin mobil Halk Ekmek büfesi uygulamasının, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelgesiyle yasaklanmasını, “Yaşam hakkına müdahale” olarak nitelendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 12:22
Ucuz Ekmeği Yasaklamak Yaşam Hakkına Müdaheledir
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halktan gelen yoğun talebi karşılamak üzere başlattığı mobil araçlarla sağlıklı ve ucuz ekmek satışı uygulamasını engellemeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelgesine sert tepki gösterdi.

ÖNCE AKP/MHP’Lİ ÜYELER, SONRA TARIM BAKANLIĞI…

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Tanal, Türkiye’nin giderek yoksullaştığı belirterek, “Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini eksiye düşüren, ekonomiyi tarumar eden, yatırımcıyı kaçıran iktidar yüzünden insanlar geçinemiyor. İstanbul’da vatandaşlar, Halk Ekmek’ten 1 liraya ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Halk Ekmek büfelerinin sayısını arttırmak istedi. Ancak bu girişim, İBB Meclisi’nde AKP’li ve MHP’li üyeler tarafından engellendi. İBB Başkanlığı da çözüm olarak mobil araç uygulamasını başlattı. Gayet sağlıklı ve hijyenik bir şekilde mobil araçlar aracılığıyla halkın ucuz ekmeğe erişimi sağlanıyor. Bu sefer ise Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girerek, genelgeyle mobil Halk Ekmek büfelerini engelleme yoluna gitti. Siyaset uğruna halkın ekmeğine dokunanları kınıyorum” dedi.

İKTİDARIN ÜRETTİĞİ YOKSULLUĞA ÇARE OLMAK İSTEYEN CHP’Lİ BELEDİYELER ENGELENİYOR
 

İktidarın görevini yerine getiremediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk üstlendiğini kaydeden Tanal, “AKP iktidarı, Anayasa’nın 2. maddesinde vurgulanan sosyal devlet yükümlülüklerini yerine getirmedi. Sürekli yoksulluk üretti. 19 yılda yoksulların, fakirlerin sayısını çoğalttıkça çoğalttı. Yoksulluğa çare olmak isteyen CHP’li belediyeleri ise engelliyor. Yoksulluğu yaratan bu iktidar, yoksullukla mücadele edenlerin önünde bariyer koyan da yine bu iktidar. Böyle siyaset olmaz olsun!” ifadelerini kullandı.

KİMİN FAKİR FUKARANIN YANINDA YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sırf CHP’li belediyelerin çalışmalarını sekteye uğratmak amacıyla vatandaşın temiz ve ucuz ekmeğe ulaşmasının yasaklandığını dile getiren Tanal, “Seçim öncesi, ‘CHP’li belediyeler gelirse sosyal yardımlar kesilecek’ algısı yaratmaya çalıştılar. Tutmadı! CHP’li belediyelerimiz yardımları daha da arttırdı. İktidar, vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç eden politikalarını düzeltmek yerine sosyal belediyecilik örneği sergileyen CHP’li belediyelerle uğraşıyor. Pandemi sürecinden bu yana kimin fakir fukaranın yanında yer aldığı, kimin döviz garantisiyle iş yapan 5’li müteahhidin yanında yer aldığı ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

YAŞAM HAKKINA MÜDAHALE

CHP’li vekil Mahmut Tanal, ucuz ekmeğe engel olmanın, Anayasa’yla, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkına müdahale anlamına geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: “İktidar, eğer sosyal devlet ilkesini yerine getirmiş olsaydı, bu sıkıntılar olmazdı. Zaten iktidar, sosyal devlet ilkesini yerine getirmeyerek Anayasa’yı ihlal ediyor. Genelgeyle ucuz ekmeği yasaklamak, yaşam hakkını kısıtlamak demektir. Anayasayla, kanunlarla, insanlıkla, toplumun değerleriyle, örf ve adetleriyle bağdaşmayan bir genelge yayınlanamaz. Tekrar tekrar altını çizmek gerekirse; Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, insanlığın temel yargılarına, milletimizin örf ve inancına aykırı olan bu karar, ivedilikle gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Av. Mahmut TANAL
CHP İstanbul Milletvekili
İnsan Hakları Komisyonu Üyesi
Tel: 0312 420 55 60-61
Faks: 0312 420 20 90
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