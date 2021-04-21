Uçak Yolculuğu Yaparken Basınç Travması Geçirmeyin!

Uçak bileti alanlar güzel bir tatilin, eğlenceli bir serüvenin ve keyifli bir yolculuğun hayalini kurarken yolculuklarda kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Uçaklarda en sık yaşanan sorunların başında, basınç travması geliyor. Yolcular yaşadıkları sorun nedeniyle ciddi zorluklarla baş başa kalabiliyor. Fiziksel acı, ağrı ve rahatsızlık veren basınç travması, birçok kişi tarafından ciddiye alınmıyor ancak istisnai durumlarda kalıcı hasarlara neden olabiliyor.

Basınç Travması Nedir?

Basınç travması adı verilen rahatsızlık, dış ortamdaki basıncın bedende değişiklik yaratmasıyla oluşuyor. Oluşan basıncın orta kulak tarafından eşitlenmesi gerekiyor, eğer travma oluşuyorsa, eşitlenme yaşanmıyor ve sorun kulak zarının delinmesine kadar uzanabiliyor. Normal durumlarda, basınç değişikliği olduğunda kulak zarı içeri esniyor, kulağa hava pompalanıyor. Basınç travması yaşandığında, kulak zarı zarar görüyor ve kişiler, kulaktan başa yayılan bir ağrı, şiddetli bir acı hissedebiliyor. Zaman zaman kulakta hafif kan görülebiliyor. Bu belirtiler meydana geldiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekiyor. Kulak zarının delinmesinin yanı sıra orta kulakta sıvı toplanması ve kalıcı işitme kaybı oluşması da mümkün görülüyor. Uçuş sırası ve sonrasındaki sorunların hafife alınmaması ve bir kulak burun boğaz uzmanından görüş alınması tavsiye ediliyor.

Basınç Travması Hakkında

Kişilerde nezle, grip, sinüzit gibi sorunlar olduğunda, basınç travması daha sık görülüyor. Burnunda şiddetli deviasyon, burun eti şişmesi, aktif alerji semptomu olanlar bu travmaları tekrar tekrar yaşayabiliyor. Kulak ve sinüs yapısı nedeniyle bu rahatsızlıklar daha çok iniş sırasında hissediliyor. Yolcular, basınç travmasının çok yüksek irtifada, uzun süreli uçuşlarda yaşandığını sanıyor, oysa uçuş süresinin basınç travması ile bir ilgisi bulunmuyor. İstanbul New York uçuşu yapan bir yolcuyla, İstanbul Antalya uçak bileti olan kişilerin basınç travması ihtimali arasında belirgin bir fark olduğundan bahsedilemiyor. Ayrıca, kişiler sık sık uçak yolculuğu yaptığı için basınç travması yaşamayacağını varsayıyor, oysa anlık ve ani bir basınç sorunu bedene zarar verdiği için yolculuk sıklığı problem için belirleyici görülmüyor. Diğer bir deyişle, sürekli uçsanız da basınç travması geçirme riskiniz bulunuyor.

Basınç Travmasına Karşı Alınabilecek Önlemler

Basınç travmasına karşı alınabilecek önlemler bulunuyor. Basınç değişiminin daha kolay dengelenebilmesi için yapılabilecek eylemler şöyle sıralanıyor:

Uçuş sırasında, özellikle iniş ve kalkışlarda su içmek, sakız çiğnemek çözüm olabiliyor.

Çene kaslarının hareketini sağlayacak esneme eylemi travmaya karşı bedene yardımcı oluyor.

Özellikle üst solunum yolunda enfeksiyonel bir rahatsızlık olduğunda, uçuş öncesi burun tıkanıklığını açan spreylerden destek görülebiliyor. Burun damlalarıyla burnun açılması basınç dengelemede önemli rol oynuyor.

Basınç travmasını kulağında hissedenlerin, iniş sırasında dalgıçlar gibi burun deliklerini kapatarak derin nefes almaya ve nefesi kulaklara göndermeye çalışabiliyor.

Uçuş öncesinde, dekonjestan haplar alınarak bir gün süreyle kullanılabiliyor. Bu tip ilaçların yalnızca doktor önerisiyle kullanılması gerektiği önemle belirtiliyor. Kalp, dolaşım bozukluğu ve tansiyon sorunu olanların, bu ilaçları kullanmaması gerekiyor.

Üst solunum yollarında ve kulakta bir enfeksiyon olması halinde uçuşu ertelemek, en güvenli yol olarak görülüyor.

Basınç Travması için Dikkat!

Basınç travmasının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebildiğinin altı çiziliyor. Bu nedenle, özellikle kulak enfeksiyonu yaşayan çocuklarla uçak yolculuğu yapılmaması gerektiği belirtiliyor. Kulak zarı yırtılması durumunda muhakkak hekim muayenesi gerekiyor. Kulak zarı, belli bir süre zarfında kendi kendine iyileşebiliyor ancak ağrı ve acı gibi rahatsız edici hislerin hafifletilebilmesi için bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanılmaması gerekiyor.