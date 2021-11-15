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Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken
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Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken

Yaslı İstanbul’un hüzün dolu vedasını anlatan sergi, Atatürk Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.  İstanbul halkının Ulu Önder’e vedası için düzenlenen cenaze törenini konu eden, ‘Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken’ sergisi, 10 Aralık’a kadar gösterilmeye devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 14:58
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’ncü yılında özel bir sergiyi ziyarete açtı. 10 Kasım’da gösterilemeye başlanan ‘Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken’ sergisi, 16 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı Merasim Salonu’ndaki törenlerle başlıyor. İstanbul halkının üç gün süren vedasının ardından Ata’nın naaşının 19 Kasım 1938 Sarayburnu’na taşınarak Ankara’ya uğurlanmasıyla sona eriyor. Türk halkının büyük mateminin yansıtan sergi 10 Aralık’a kadar Atatürk Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Serginin konu edindiği üç gün boyunca yapılan veda törenine kadınlar, çocuklar ve her yaştan İstanbullular katıldı. Sokaklarda mahşeri kalabalıklar oluştu. İstanbul’un sokaklarda döküldüğü cenaze kortejine 600 bin kişi katıldı. Yavuz Zırhlısı’ndan denize atılan çiçekler ve aralıklarla atılan toplar ile Atatürk İstanbul’a, İstanbul da Ata’sına veda etti. ‘Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken’ sergisinde bu yaslı yolculuk özel seçkilerle ziyaretçilere anlatılıyor. 

ÜÇ GÜN SÜREN VEDA

16 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Türk Bayrağı'nın örttüğü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonuna konuldu. Türk halkı Atatürk'e son saygı görevini yapmak için Dolmabahçe'ye akın etti. Ata’sıyla üç gün boyunca vedalaşan şehir, veda günü olan 19 Kasım 1938’de gün ağarmadan ayaktaydı. O gün Sarayburnu’ndaki Yavuz Zırhlısına taşınan Ata’nın naaşı, Ankara’ya doğru son yolculuğuna uğurlandı. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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