‘Üç Dönem Ak Parti'ye Oy Verdim’ Diyen Esnaf : ‘Artık isyan ediyorum, çocuklarımın yüzüne bakamıyorum’

‘İntihar mı edelim?’

“Hangi Ekonomik Destek Paketi bize destek oluyor? Kaymakam ve Belediye Başkanı’na ulaşamıyoruz. CİMER’e yazı mı yazmamız gerekiyor, illa ki şikayet mi etmemiz gerekiyor. Biz ne yapacağız? Hangi devlet yetkilisi Cizre’ye gelecek vatandaşı dinleyecek? İntihar mı edelim? Kirada oturuyorum. 14 çocuğum var, hiçbirini okutamıyorum. Sonra bize diyorlar ki çocuklar serseri olmuş, cahil kalmış, uyuşturucu kullanmış. Bütün Cizre uyuşturucu batağına girmiş. Şu an benim oğlum uyuşturucu batağına düştü. Gençlerimiz işsiz, hepsi uyuşturucu batağına düşmüş. Cizre’nin bir an önce uyuşturucudan kurtulması lazım. Devlet neden buna çözüm bulmuyor? Biz arıyoruz ilgilenilmiyor. Üç dönem Ak Parti’ye oy verdim ve artık isyan ediyorum. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum artık. Neden bunu yaşıyoruz? Biz bunu hak etmiyoruz.’’