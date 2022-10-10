UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri Verdi (VİDEOLU)

GENİŞ BİR EĞİTİMCİ TOPLULUĞU TECRÜBELERİNİ 220 ÖĞRETMEN MESLEKTAŞINA AKTARMA FIRSATI BULDU

UBED Genel başkanı MuraT Gürkan, Ak Parti 26.Dönem İstanbul Milletvekili ve Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı, Lokman Ayva,konu ile alakalı belgesel filmi hazırlayan Sinema sanatçısı Nurullah Çelebi, Beşiktaş Rehberklik Araştırma Merkezi(RAM) müdürü Mehmet Hilmi Eren,Bizden Sonra Eğitim Vakfı Başkanı Hatice İpek Mutlu, BEP Matik,Mehmet Keleş,BEP’in özellikleri konusunda bilgi veren Seda Karakaşoğlu,UBED yöneticisi Dursun Uçan başta olmak üzere olmak üzere alanında uzman bir çok konuşmacı bilgi birikimini 220 öğretmen meslektaşına aktarma fırsatı buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

EĞİTİM SEMİNERİ UBED GENEL BAŞKANI MURAT GÜRKAN ‘IN AÇILIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLADI

Derneğimiz Eğitim alanında çalışan ve eğitime gönül veren eğitimciler tarafından kurulmuştur.

Derneğin kurucuları özel eğitim ve mesleki eğitim alanlarında görev yapan üst düzey yönetici ve eğitimcilerden oluşmaktadır.

Dernek; öğretmen, eğitim uzmanı, rehberlik uzmanları, özel eğitim uzmanları ve diğer meslek gruplarından uzmanlarla, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir diyen Murat Gürkan konu ile alakalı önemli bir ön sunum yaptı.

BEYAZ AY DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 26 DÖNEM AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ LOKMAN AYVA’NIN BAŞINDAN GEÇEN GERÇEK OLAYLARDAN BİLGİ VEREREK ETKİLİ BİR KONUŞMA YAPTI…

Lokman Ayva evliliklerinin ilk yıllarında eşine yıllık iznimi alacağım dediğini eşinin de yıllık almana gerek yok sadece 7 ay al yeter dediğini ifade ederek ailesinde memur olmayan kesimin bunun ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Bu olayda sizin çok iyi bildiğiniz bir konuyu başkası hiç bilmeyebilir.Zaten iyi bir eğitimci de bir konu hakkında bilgi verirken hiç bilmeyen birisinin de anlayacağı açıklıkta verir.

Lokman Ayva hayatında yaşadığı bir çok örneği vererek seminere katılan öğretmenlere tecrübelerini aktardı.

BEŞİKTAŞ REHBERLİK ARAŞTIRMA (RAM) MÜDÜRÜ MEHMET HİLMİ EREN HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ANLAŞILIR VE ETKİLEYİCİ BİR DİL İLE EĞİTİM HAYATINDA YAŞADIĞI İLGİNÇ ÖRNEKLER VEREREK MESLEKTAŞLARINA KATKI SUNDU …

Mehmet Hilmi Eren gerek meslek hayatına başladığı ilk yıllarda gerek kendi branşı gerekse de boş geçen diğer derslere girdiği zaman öğrenciler ile yaşadığı ilginç konuşmalardan örnekler verdi.

Eren rehberlik alanında özel bireylerle çalıştıklarını ifade ederek bu konuda eğitim vere meslektaşlarımızın çok dikkatli olması gerekir.

Maddi imkanları olan üst düzey bir yetkilinin 14 yaşına gelmiş evladı için doğru teşhisi koyulmadığı için bir çok sıkıntı yaşandığını ifade ederek meslek hayatında uygulamalı olarak yaşadığı sporunlar hakkında 220 meslektaşına etkileyici bir sunum yaptı.

Bizden sonra Eğitim Vakfı başkanı Hatice İpek Mutlu’da bir konuşma yaparak tecrübelerini öğretmenlere akardı.

Daha sora ise Mehmet Keleş BEP matik ile alakalı bir sunum yaptı.

Seda Karakaşoğlu ise BEP’in özellkleri hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Gün Boyu devam eden WeLive Programının kapanış konuşmasını yapan UBED Yöneticisi Dursun Uçan‘da toplantı hakkında detaylı bir analiz yaparak tatil günlerini eğitim seminerine ayıran öğretmenlerimize teşekkür ederim dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)