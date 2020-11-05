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Tutku, Cazibe ve Gücün eşsiz uyumu Altınbaş’ın Denge koleksiyonunda....

Tutku, cazibe ve gücün eşsiz uyumu Altınbaş’ın Denge koleksiyonunda bir araya geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2020 Perşembe 11:16
Tutku, Cazibe ve Gücün eşsiz uyumu Altınbaş’ın Denge koleksiyonunda....
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Altınbaş’ın en beğenilen özel koleksiyonları arasında yer alan Denge koleksiyonu, üç unsurun birleşimiyle modern ve stiline düşkün olan kadınların stilini zirveye taşıyor.

Güçlü duruşu, hayata karşı tutkusu ve her koşulda ışıldayan cazibesiyle ön plana çıkmak isteyen kadınların tercih ettiği Altınbaş Denge koleksiyonunda birbirinden özgün tasarımlara sahip olan mücevherler sizleri bekliyor.


Zarif çizgilerin ve yenilikçi tasarım dokunuşlarıyla dikkat çeken Denge koleksiyonu içinde yer alan her bir mücevher kadınların zirveye uzanan yolculuğunu en iyi şekilde simgeliyor.

Modern tasarım dokunuşlarıyla hayat bulan ve sizlere sunulan Altınbaş Denge koleksiyonundaki tasarımlar ile spor, klasik ve alternatif giyim stilleriniz ile birlikte kombinleyebileceğiniz Denge koleksiyonu tasarımları arasında her yaştan kadının zevkine uyum sağlayabilecek seçenekler yer alıyor.
Sevdikleri için kalıcı ve anlamlı hediyeler arayanların da ilk tercih ettiği tasarımların yer aldığı Denge koleksiyonu sayesinde özel günlerinizin daha özel ve anlamlı olabilmesini sağlayabilirsiniz.

Altınbaş’ın ince işçiliği ile tasarlanan Denge koleksiyonu sayesinde sizler de bir ömür boyu hatırlanabilecek hoş anılara imza atabilir ve bir ömür boyunca kullanılabilecek değerli mücevherlere sahip olabilmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Koleksiyonun üçgen formundan ilham alınmıştır. Bu üçgeni oluşturan üç köşeye güç, tutku ve cazibe sıfatları atfedilmiştir. Buradan hareketle, kendi yaşamına yön verme gücüne sahip kadınların zirve yolculuğuna bir göndermede bulunulmuştur.

Birbirinden şık koleksiyonlar arasından size en uygun altın kolyepırlanta yüzük ve pırlanta kolye modelleri ile tanışmak için Altınbaş mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

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