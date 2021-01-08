Türkiye’nin Sigortacılık Haritası Açıklandı

DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmeti %35.6’lık oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %15.5 ile kasko sigortası, üçüncü sırada ise %13.7 ile zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yer aldı. Bu üç sigorta hizmetini sırasıyla konut sigortası, trafik sigortası ve seyahat sağlık sigortası izledi.

İlk 3 il: İstanbul, Ankara ve İzmir

İstanbul, Ankara ve İzmir sigortacılık ürün ve hizmetlerini en yoğun tercih eden ilk 3 il olurken, bu illeri sırasıyla; Antalya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Adana izledi.