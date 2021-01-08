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Türkiye’nin Sigortacılık Haritası Açıklandı

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, 2020 yılında en çok tercih edilen sigorta ürün ve hizmetlerini açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre Türkiye genelinde sigorta hizmeti alanların %20.2’si 30-39, %23’ü 40-49, %19’u 50-59, %12.2’si 60-69 yaş aralığındaki bireylerden oluştu. İstatistiklere göre 2020 yılı boyunca en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ocak 2021 Cuma 10:25
Türkiye’nin Sigortacılık Haritası Açıklandı
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DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmeti %35.6’lık oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %15.5 ile kasko sigortası, üçüncü sırada ise %13.7 ile zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yer aldı. Bu üç sigorta hizmetini sırasıyla konut sigortası, trafik sigortası ve seyahat sağlık sigortası izledi.

İlk 3 il: İstanbul, Ankara ve İzmir

İstanbul, Ankara ve İzmir sigortacılık ürün ve hizmetlerini en yoğun tercih eden ilk 3 il olurken, bu illeri sırasıyla; Antalya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Adana izledi.

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