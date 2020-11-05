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Türkiye’nin İlk Patentli Ters Yön Engelleyici Bariyeri

Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, ürettiği bariyer ve güvenlik sistemleri ile bulunduğu alanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye’de birçok ilki de gerçekleştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2020 Perşembe 10:32
Türkiye’nin İlk Patentli Ters Yön Engelleyici Bariyeri
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Arma Kontrol trafik akışının yanı sıra güvenlik içinde son derece önemli olan ters trafik akışına, Ters Yön Engelleyici Bariyeri ile çözüm getiriyor. Arma Kontrol’ün Ar-Ge’siyle ve tasarımıyla, Türkiye’de ilk patentli bariyer olan Ters Yön Engelleyici Bariyer, araç lastiklerine zarar vermeden kamu alanlarından otoparklara kadar her alanda trafik akışının kontrolünü sağlıyor.  

Arma Kontrol, Türkiye’nin ilk patentli Ters Yön Engelleyici Bariyer’ine imzasını atarak trafik düzenleyici sistemlerde yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Kamu binalarından üretim tesislerine kadar her alana uygulanabilen, son derece sessiz çalışan ve araç lastiklerine zarar vermeyen Ters Yön Engelleyici Bariyer, trafik akışını güvenli ve maddi kayıplara yol açmadan sağlıyor. 

Araç lastiklerini patlatmıyor

Askeri alanlar, emniyet binaları, otoparklar, alışveriş merkezleri, site gibi alanlarda mevcut geçiş düzenine aykırı hareket eden araç geçişlerini engellemek amacıyla üretilen Ters Yön Engelleyici Bariyer, diğer yer tuzaklarının aksine ters yönden geçen araçların tekerleklerini patlatmayan, tamamen caydırıcı bir sistem olarak tasarlandı. Ar-Ge ve üretimi tamamen Arma Kontrol mühendisleri tarafından yapılan bariyer, modüler olarak üretiliyor ve son derece sessiz çalışıyor. 80 mm olan bıçak yükseklikleri kullanıcı taleplerine göre özel ölçülerde de üretilebiliyor. 19 kg ağırlığında olan bariyerin Türk Malı ve Faydalı Model Belgesi bulunuyor.

Arma Kontrol hakkında detaylı bilgiye www.armakontrol.com adresinden ulaşılabilir.

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