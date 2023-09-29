Türkiye’nin Genç Kadın Yeteneklerinin Yarışı Bu Hafta İzmir’de

Kadın yetenekler Yamaha Kupası için piste çıkıyor

Yamaha Motor Türkiye, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen R25 Kadınlar Kupası’nın 3. yılında da yeni şampiyonlarını çıkarmaya devam edecek.

Motor sporlarında hız, adrenalin ve heyecanın bir arada yaşandığı Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde İzmir Park Yarış Pisti’nde düzenlenecek. Ülkemizin dört bir yanından gelecek sporcular, şampiyonada büyük çekişme yaşayacak.

Sporcular pist branşında Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın yanı sıra 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500 ve 125 SP sınıflarında mücadele edecek. Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Şampiyonada 30 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak. Yarışların yapılacağı 1 Ekim Pazar günü ise birbirinden iddialı pilotların nefes kesen çekişmesi İzmir Park’ta sahne alacak.

Türkiye’nin yetenekli kadın sporcuları için Yamaha Kupası’nın büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Türkiye’nin yetenekli gençleri spora kazandırma çabası var.

Gençlerimiz de bu konuda çok ilgili. Yamaha Kupası üçüncü yılında onlarca yeni genç kız kardeşimiz yarışmacılarımızı motor sporlarına kazandırdı. Yamaha gibi diğer markalarımızı da genç yeteneklerimizi dünya arenasına çıkarmak için daha fazla destek vermelerini bekliyoruz.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)