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Türkiye’nin En Genç Kadın Muhtarından Muhteşem Bir Sünnet Şöleni

Zeytinburnu Telsiz Mahalle Muhtarı Edanur Menteş Arıkbuğa ‘nın geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni için yapılan sokak düğün bütün siyasileri bir araya getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2022 Pazartesi 17:18
Türkiye’nin En Genç Kadın Muhtarından Muhteşem Bir Sünnet Şöleni
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KİMLER YILIN SÜNNET ŞÖLENİNE KATILDI ?

Çiçeği burnunda Zeytinburnu kaymakamı Ercan Turan, belediye başkanı Ömer Arsıoy,Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selaömi Delibalta, MHP İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu, İYİ Parti ilçe Başkanı Hasan Hoşben, Saadet Partisi İlçe Başkanı Levent Çotuk,Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Onur Dolar, Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, İlçe Müftüsü Münip Şallıoğlu, Meclis üyeleri, işadamları, STK Başkanları,siyasi parti temsilcileri ve Telsiz mahalle Sakinleri katıldı.

RESMİ KURUMLARDAN İZİN ALINIP GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA BALIKLI YOLU SÜNER ŞÖLENİ İÇİN MEKAN OLDU…

Protokol üyeleri gelene kadar İBB Kültür A.Ş.Zumba Dans ekibi muhteşem sahne performansları ile erkekliğe adım sünnet çocuklarını eğlendirdi.

Herkes düğüne icabet edince ilk olarak Telsiz Camii imam hatibi Süleyman Başsal’ın okuduğu Kur’an tilavetinde sonra sunucu Mehmet Portakal Mahalle muhtarı Edanur Menteş Arıkbuğa’yı sahneye davet etti.

Telsiz Mahalle muhtarı Edanur Menteş Arıkbuğa yaptığı konuşmada “ Davetimize icabet eden Zeytinburnu Mülki idare amirlerimize,. Hayırsever işadamlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirdik.

Şükürler olsun bu sene 73 evladımızı sünnet ettirdik. Çocuklarımızın şu mutluluğunu görmek tüm yorgunluğumuzu alıp götürdü.

Her zaman maddi ve manevi olarak yanımda olan aileme,eşime, işadamlarımıza ve sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

KAYMAMKAM TURAN VE BELEDİYE BAŞKANI ARISOY BAKAN’IN ZEYTİNBURNU’NDA OLMASINA RAĞMEN SÜNNET ŞÖLENİNE KATILDI …

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy geçen ksünnet şölenine katılamadığım için Edanur muhtarım beni gördüğü her yerde bana bunu söyledi. Bu an sayın bakanımız ile beraber bir nikaha katılacağız.Ancak kısada olsa buraya gelmeyi çok istedim ve arazındayım. Muhtarım başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim dedi.

HERKES ÇOK MUTLU OLDU …

Zeytinburnu Mülki İdare amirleri,Mahalle muhtarı ve ailesi, evlatlarını sünnet ettiren aileler ve komşular yaşanan ortamdan dolayı çok mutlu oldukların ifade ettiler.

Çocukları sünnet olan anne ve babalar şunları söyelkdi: Türkiye’nin en genç Kadın muhtarı Edanur Menteş kardeşimize yaptığı bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz.

Gerek sünnet kıyafetleri gerekse fenni şekilde yapılan sünnet için ciddi bir külfet’e girmemiz gerekiyordu. Sağ olsun muhtarımız zor bir organizasyon’a girerek bize katkı sunduğu için kendisine müteşekkiriz dediler.

MADDİ VE MANEVİ EMEK VERENLERE PLAKET VERİLDİ

Edanur Menteş Arıkbuğa gazetemize şunları söyledi : “İster maddi olsun isterse manevi her türlü emeğin kutsal olduğuna inanıyorum. Biz Muhtarlık olarak burada hayır sahipleri ile maddi imkanları kısıtlı olan aileleri bir araya getirdik. Burada sünnet olan 73 evladımıza katkı sunan hayır sahiplerini ve bize diğer destekleri suna değerli dostlarımızı birer plaket ile ödüllendirmek istedik.

Ayrıca her zaman yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar masası ve İBB başkanımız sayın Ekrem İmmoğlu’na ve ekibine çok teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de kendisine verilen plaket için Muhtar Edanur Menteş Arıkbuğa’ya teşekkür etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)

Son Güncelleme: 12.09.2022 17:33
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