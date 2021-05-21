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Türkiye’nin en büyük monoblok mdf kapı üreticisi Yıldız Entegre!

Yıldız Entegre’nin pazar lideri kapı markası Variodor, ağacın doğal yüzeyi ile MDF teknolojisinin gücünü bir araya getiriyor. Monoblok mdf kapıların Türkiye’deki en büyük üreticisi olan Yıldız Entegre, Variodor markası ile yaşam alanlarına kaliteyi taşıyor. Variodor kapılar, iç mekanlarda zengin renk seçeneği ve dayanıklılığıyla uzun yıllar kullanım rahatlığı sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mayıs 2021 Cuma 17:34
Türkiye’nin en büyük monoblok mdf kapı üreticisi Yıldız Entegre!
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Orman ürünleri sektörünün lider* oyuncusu Yıldız Entegre’nin, alanında Pazar lideri kapı markası Variodor, estetiği yüksek kalite ve güvenlikle birleştiriyor. Tüketicilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan ve üretilen Variodor kapı modelleri pazardaki rekabette güvenlik, konfor ve dayanıklılıkları ile ön plana çıkıyor.

İngiltere’de akredite laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda Variodor monoblok mdf kapıların; yangın anında normal kapılara göre daha dayanıklı olduğu tescillendi. BMTRADA tarafından verilen yangına dayanıklılık sertifikasına sahip olan Variodor kapılar, 41 dakika boyunca alev almama özelliğine sahip.yıl

Güvenliğin yanı sıra kullanıcıların konforu da düşünülerek üretilen Variodor kapılar, 38 desibele kadar ses geçirmezliğe sahiptir. Bu sayede yoğun ve iç içe yaşamların olduğu kentlerde istediğinizde sadece kendinize ayırabileceğiniz alanlar oluşturabilirsiniz.

Üretim kalitesinin, Variodor kapıların yaşam süresine kattığı değer ise on yıllarca kullanıcılara ilk gün rahatlığı sağlamasıdır. 100 bin defa açma-kapama sertifikasına sahip Variodor kapılar, onlarca yıllık dayanıklılığa sahiptir.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına “Ağacın İzinde” mottosuyla devam eden ve ürünlerini bu anlayış çerçevesinde doğadan ilham alarak yenilikçi yaklaşımıyla tasarlayan Yıldız Entegre, üretim süreçlerinde insan sağlığına zararlı madde içermeyen ürün bileşenleri tercih ediyor. Bu sayede Variodor kapılar, sağlıklı ortamlara açılıyor.

İç mekân kapılarda standartları yükselten ve yaşam alanlarına kaliteyi taşıyan Yıldız Entegre, monoblok teknolojisi sayesinde kapıları 36 milimetre kalınlığında üretiyor. Üretim aşamasında kapı için özel olarak üretilen yüksek yoğunlukta mdf levha kullanılıyor. Monoblok kapılar; darbelere dayanıklı, ısı ve ses yalıtımı yüksek ve yangına dayanıklı olarak çevreci yaklaşımla üretiliyor.

Ateşe, çizilmeye, darbelere dayanıklı kapılar, aynı zamanda kolay temizleme özelliğiyle de uzun yıllar kullanım olanağı sağlıyor. Geniş renk ve model alternatifi sunan kapıların cam yüzey seçenekleri de bulunuyor. Yıldız Entegre, 2019’da boyanabilen ve 2.40’a kadar uzunluğa sahip kapıları da tüketicinin beğenisine sundu. Kullanıcının talepleri doğrultusunda gizli menteşeli olarak üretilebilen kapılar, uygulama ve montaj kolaylığının yanı sıra şık ve estetik bir görünüm sunuyor. Türkiye’nin en büyük monoblok mdf kapı üreticisi Yıldız Entegre, Variodor marka kapıları ile sunduğu çeşitlilik sayesinde yaşam alanlarına değer katıyor.

*Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun açıklandığı İSO 2019 verilerine göre Yıldız Entegre sektörünün lider kuruluşudur.

Kaynak : İstanbul Times Haber ajansı (İTHA)

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