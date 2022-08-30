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Türkiye’nin Beklediği Festival Başlıyor

Dünya Motokros Şampiyonası’nın final yarışı Bitci MXGP Türkiye ile aynı anda yapılan Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği bu yıl ülkemizin en büyük yıldızlarını ağırlayacak. Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest’de akşam konserlerinde 5 gün boyunca 10 yıldız sahne alacak. 31 Ağustos’ta başlayacak Türkiye MotoFest, 4 Eylül’de sona erecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 12:56
Türkiye’nin Beklediği Festival Başlıyor
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TÜRKİYE’NİN YILDIZLARI MOTOFEST KONSERLERİNDE

Türkiye’de gelenekselleşen MotoFest Konserleri, 5 günde 10 konser ile yıldızları ağırlayacak. Merakla beklenen Türkiye MotoFest konserlerinin programı şöyle:

31 Ağustos 2022 Çarşamba

17:00 Gökçe Konseri

20:00 Yüksek Sadakat Konseri

22:00 Sagopa Kajmer Konseri

1 Eylül 2022 Perşembe

13:00 Kapı Açılış / Etkinlik Başlangıç

20:00 Manus Baba Konseri

22:00 Ebru Yaşar Konseri

2 Eylül 2022 Cuma

20:00 Mary Jane Konseri

22:00 Koray Avcı Konseri

3 Eylül 2022 Cumartesi

20:00 Kolpa Konseri

22:00 Erol Evgin Konseri

4 Eylül 2022 Pazar

21:00 Ajda Pekkan Konseri

50 ÜCRETSİZ ETKİNLİK

Mini golften simülatör oyunlarına, ziplinedan çocuklar için motosiklet eğitimlerine, futbol ve basketbol turnuvalarından video oyunlarına, akrobasi gösterilerinden tırmanma duvarına kadar 50’ye yakın ücretsiz etkinlik ile katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 200.000 ziyaretçinin geldiği Türkiye MotoFest, büyük ilgi görüyor.

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ MXGP FİNALİ TÜRKİYE’DE

Dünya çapında motokros yarışlarının en önemli organizasyonu MXGP’nin finali bu yıl Türkiye’de yapılacak. 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek yarışlarla dünyanın en iyi motokrosçularından oluşan 26 ülkeden 120’ye yakın yarışçı podyum için ter dökecek.

MXGP finali, 7,4 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaşacak. Türkiye’de yapılacak final yarışına Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Suzuki ve Fantic gibi fabrika takımları yarışacak.

DÖRT FARKLI YARIŞ AYNI ANDA YAPILACAK

3-4 Eylül tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP)

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN)

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2)

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Spor Toto’nun destekleriyle Anlas, Asperox, Avşar, Bitci, ECC Tur, Honda, Monster, NG Afyon, Özerband, TURKSAT ve Volta’nın sponsorluğunda dünyanın yıldızlarını ağırlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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