Türkiye’de kadınların dramı Sığınamayanlar ile sahnede

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Maltepe Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde
sahnelenen Sığınamayanlar Türkiye'de kadınların yaşadığı dramları tüm
çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Urla Toprak Sahnesi'nin oynadığı oyun ayakta
alkışlandı.
3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin ikinci gününde festival etkinlikleri
Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Sahnesi’ndeki Sığınamayanlar oyunu ile devam
etti. Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, Urla Toprak Sahnesi’nin de sahneye koyduğu
Sığınamayanlar adlı tiyatro oyunu Türkiye'de kadınların yaşadığı dramı tekrar
hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan Türkiye’nin kadın haklarını irdeleyen
oyun 'bizleri ve sorunlarımızı unutmayın' diyen kadınların sesini Maltepe'den
duyurdu.
Serkan Baştürk’ ün yönettiği oyunda İlknur Beyazıt Çatal, Gamze Coşkun,
Gizem Alp ve Aybers Kayan rol alan isimler. Asfalya Records’ un müziklerini
yaptığı gösteri de oyuncular ışıklı kare tasarımın içinde kendi ışıklarını arayan
kadınların aynası oldu.
4 KADIN, 4 DRAM
Oyunda, eşlerinin baskı ve şiddeti nedeniyle evlerini terk etmiş kadınlar,
sığınma evinde hayatlarını devam ettirmekte. Maruz kaldıkları şiddeti anlamaya,
anlatmaya ve çözümlemeye çalıştıkları bu süreçte, kimseden görmedikleri
desteği birbirlerine gösteren dört kadın karakter, İnayet, Nezihe, Hayriye ve
Ayşe'nin çığlığı oyunun özeti gibi: "Özgürlüğümüzü elimizden aldılar"
SEYİRCİDEN TAM NOT
yunun sonunda sahneye yansıtılan yazılı görsel ile birlikte ‘‘İstanbul sözleşmesi
yaşatır’’ sloganı ve katledilen kadınların isimlerinin yer alması ile ayakta
alkışlanan oyun seyirciden tam not aldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Maltepe Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde