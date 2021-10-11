Türkiye’de kadınların dramı Sığınamayanlar ile sahnede

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Maltepe Tiyatro Festivali'nin ikinci gününde

sahnelenen Sığınamayanlar Türkiye'de kadınların yaşadığı dramları tüm

çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Urla Toprak Sahnesi'nin oynadığı oyun ayakta

alkışlandı.

3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin ikinci gününde festival etkinlikleri

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Sahnesi’ndeki Sığınamayanlar oyunu ile devam

etti. Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, Urla Toprak Sahnesi’nin de sahneye koyduğu

Sığınamayanlar adlı tiyatro oyunu Türkiye'de kadınların yaşadığı dramı tekrar

hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan Türkiye’nin kadın haklarını irdeleyen

oyun 'bizleri ve sorunlarımızı unutmayın' diyen kadınların sesini Maltepe'den

duyurdu.

Serkan Baştürk’ ün yönettiği oyunda İlknur Beyazıt Çatal, Gamze Coşkun,

Gizem Alp ve Aybers Kayan rol alan isimler. Asfalya Records’ un müziklerini

yaptığı gösteri de oyuncular ışıklı kare tasarımın içinde kendi ışıklarını arayan

kadınların aynası oldu.

4 KADIN, 4 DRAM

Oyunda, eşlerinin baskı ve şiddeti nedeniyle evlerini terk etmiş kadınlar,

sığınma evinde hayatlarını devam ettirmekte. Maruz kaldıkları şiddeti anlamaya,

anlatmaya ve çözümlemeye çalıştıkları bu süreçte, kimseden görmedikleri

desteği birbirlerine gösteren dört kadın karakter, İnayet, Nezihe, Hayriye ve

Ayşe'nin çığlığı oyunun özeti gibi: "Özgürlüğümüzü elimizden aldılar"

SEYİRCİDEN TAM NOT

yunun sonunda sahneye yansıtılan yazılı görsel ile birlikte ‘‘İstanbul sözleşmesi

yaşatır’’ sloganı ve katledilen kadınların isimlerinin yer alması ile ayakta

alkışlanan oyun seyirciden tam not aldı.