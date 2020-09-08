Türkiye’de İlk Ve Tek, Pitaya Tea Gloria Jean’s Coffees’te!

Bu ay menülerine yeni eklenen Pitaya Tea, sıcak yaz günlerinde tropikal ferahlık ve lezzet şöleni yaşatacak.

Kahve tutkunlarına lezzetli alternatifler sunan Gloria Jean’s Coffees, misafirlerine her dönem doyumu olmayan yeni lezzet deneyimleri sunmaya devam ediyor.

Ejder Meyvesi(Dragon Fruit) olarak da bilinen tropikal lezzet Pitaya, yeşil çay ve nane yapraklarıyla buluşarak buzlu bir şekilde servis ediliyor. Pitaya’nın verdiği mayhoş ve tatlı tat, nane yapraklarıyla dengeleniyor ve tropikal bir ferahlık esintisi yaşatıyor. Pitaya Tea, Gloria Jean’s Coffees’in favori içeceği olmaya şimdiden aday!

Kahve kalitesi, özel harmanı, farklı espresso ve süt hazırlama teknikleri ile eşsiz kahve deneyimi sunarak 85 noktada hizmet veren Gloria Jean’s Coffees, kahve haricinde cheesecake, pasta, kek gibi pastane ürünleri ve organik ekmeklerden sandviç çeşitleri de sunuyor.