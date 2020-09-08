banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Az Para İle Çok Reklam İstanbul Times’tan Başladı
Son Dakika
Az Para İle Çok Reklam...
'Tarihin en kötü ekonomisini yaşıyoruz'
Son Dakika
'Tarihin en kötü ekonomisini yaşıyoruz'
İmamoğlu'ndan RAkibi Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Mesajı
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Rakibi Binali Yıldırım'a Geçmiş...
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı

Türkiye’de İlk Ve Tek, Pitaya Tea Gloria Jean’s Coffees’te!

Yazın havası ve enerjisine uygun yiyecek, içecek ve kahve çeşitleriyle Gloria Jean’s, sevenlerine enerji ve mutluluk dağıtmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2020 Salı 13:14
Türkiye’de İlk Ve Tek, Pitaya Tea Gloria Jean’s Coffees’te!
banner171

Bu ay menülerine yeni eklenen Pitaya Tea, sıcak yaz günlerinde tropikal ferahlık ve lezzet şöleni yaşatacak.

Kahve tutkunlarına lezzetli alternatifler sunan Gloria Jean’s Coffees, misafirlerine her dönem doyumu olmayan yeni lezzet deneyimleri sunmaya devam ediyor.

Ejder Meyvesi(Dragon Fruit) olarak da bilinen tropikal lezzet Pitaya, yeşil çay ve nane yapraklarıyla buluşarak buzlu bir şekilde servis ediliyor. Pitaya’nın verdiği mayhoş ve tatlı tat, nane yapraklarıyla dengeleniyor ve tropikal bir ferahlık esintisi yaşatıyor. Pitaya Tea, Gloria Jean’s Coffees’in favori içeceği olmaya şimdiden aday!

Kahve kalitesi, özel harmanı, farklı espresso ve süt hazırlama teknikleri ile eşsiz kahve deneyimi sunarak 85 noktada hizmet veren Gloria Jean’s Coffees, kahve haricinde cheesecake, pasta, kek gibi pastane ürünleri ve organik ekmeklerden sandviç çeşitleri de sunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu : ''Hepinizi İyilik Peşinde Koşmaya Davet Ediyoruz''
İmamoğlu : ''Hepinizi İyilik Peşinde Koşmaya Davet Ediyoruz''
Yeni Kadın Tren Sürücüleri Brövelerini İmamoğlu’nun Elinden Alacak
Yeni Kadın Tren Sürücüleri Brövelerini İmamoğlu’nun Elinden Alacak
İmamoğlu’ndan Sahillerdeki ‘Mangal Yasağı’ Yorumu: “Hiç Pişman Değilim”
İmamoğlu’ndan Sahillerdeki ‘Mangal Yasağı’ Yorumu: “Hiç Pişman Değilim”
Biotin Nedir
Biotin Nedir
Temmuz İhracatı 2020'nin En Üst Seviyesinde
Temmuz İhracatı 2020'nin En Üst Seviyesinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169