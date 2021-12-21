Türkiye’de bir ilk: İBB, ‘Spor Master Planı’ hazırlayarak seferberlik ilan etti

ŞİŞLİ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun spor vizyonunu, amaçlarını, stratejik hedeflerini ve projelerini bünyesinde barındıran “Spor Master Planı”nı açıkladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da hazır bulunduğu sunumda konuşan İmamoğlu, “Spor Ana Planımızı; İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, iştirak şirketimiz Spor İstanbul ve BİMTAŞ ekiplerinin yoğun mesaileri ile hazırladık” dedi. Geçtiğimiz günlerde 2036 Olimpiyatları için İstanbul’un irade beyanını açıkladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Ve bu heyecanı yürekten hissediyorum. Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak, bizim için bir amaç değil; şehrimizde spor kültürünün gelişmesi, kentin spor yapma motivasyonunun artması ve olimpizm değerlerinin gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmesi için güçlü bir araç” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN BİR SPOR KENTİ OLMASI İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ”

Olimpiyatlara aday olan her kentin, olimpizm kültürünü şehre yaymak için, kapsamlı bir spor master planı hazırlayarak işe başladığını aktaran İmamoğlu, bu kapsamda yapacakları çalışmaları özetledi. “Dünyanın dört bir yanında yapılan bilimsel araştırma sonuçları, kişisel sağlıkta sporun ne denli önemli olduğunu gösteriyor” diyen İmamoğlu, konuyla ilgili İstanbul-Türkiye-Avrupa üçgeninde TV izleme oranından obeziteye, diyabetli insan sayısından düzenli fiziksel aktiviteye katılan insan sayılarını kapsayan karşılaştırmalı örnekler verdi. Bu anlamda İstanbul’un karnesinin zayıf olduğunu belirten İmamoğlu, “İşte bütün bu veriler nedeniyle, İstanbul’un bir spor kenti olması için seferberlik başlatıyoruz. İstanbul’umuzu hep birlikte, herkesin her yerde spor yapabileceği bir kente dönüştüreceğiz. Türkiye’de ilk defa bir kent, spor ana planı hazırlayarak seferberlik ilan ediyor” şeklinde konuştu.

“9 BİN 281 KİŞİ İLE ANKETLER YAPTIK”

“Tesisleşmeye odaklanmadan, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmek üzerine, sosyal ve kültürel tarafı önceleyen bir plan hazırlandık” diyen İmamoğlu, “Spor ana planımızı hazırlarken; dünyadaki diğer şehirlerin planlarını, eylemlerini, fiziksel aktivite ve spor eğilimlerini inceledik. İstanbul’daki mevcut envanter durumuna baktık. Üzerinde çalıştığımız analizler sonucunda, semt semt spor skoru haritamızı çıkardık. Ardından bir dizi çalıştay ve odak grup toplantıları yaptık. 12 temada, 200’e yakın paydaşımız ile bir araya geldik ve bu süreç için son derece değerli görüşlerini aldık” bilgilerini paylaştı. Yaptıkları çalıştaylarda, toplum içindeki tüm kişi, kurum ve kuruluşlarının spor ile ilişkilerini ele aldıklarını kaydeden İmamoğlu, antrenörler, lisanslı faal sporcular, spor okulu yöneticileri, federasyon yöneticileri ve hane halkından oluşan toplam 9 bin 281 kişi ile anketler yaptıklarının altını çizdi.

“VİZYONUMUZ; YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK AKTİF BİR İSTANBUL”

İBB’nin bu konudaki vizyonunu, "Sporu yaşam biçimi olarak benimsemiş, yaşam kalitesi yüksek aktif bir İstanbul" olarak belirlediklerini ifade eden İmamoğlu, kurumsal amaçlarını da “Tüm İstanbulluların fiziksel aktivite ve hareketlilik düzeyini yükseltmek; toplumsal ve bireysel sağlık düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmak; lisanslı ve faal sporcu sayısının artmasına katkıda bulunmak; spor olanaklarından yararlanan kişi sayısını artırmak; yerel, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerini artırmak; spor gönüllüğünü geliştirmek ve gönüllü sayısını artırmak” sözleriyle dile getirdi. Spor yönetiminde katılımcılık, hesap verilebilirlik ve şeffaflığı sağlamak amacında olduklarına dikkat çeken İmamoğlu, bu kapsamda kurumlar arası eşgüdümü önem vereceklerinin altını çizdi.

STARTEJİK HEDEFLERİ AÇIKLADI

Spor yapılabilecek mekan sayısını da artırma hedefinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, “Hayata geçirmek istediğimiz tüm bu stratejik hedefleri; ‘2025 kısa vade’, ‘2035 orta vade’ ve ‘2050 uzun vade’ olacak şekilde aksiyon dönemlerine ayırdık” dedi. “Master planımızı hazırlarken, eş zamanlı olarak ta farklı hedef kitleler için çok sayıda projeyi başlattık” ifadelerini kullanan İmamoğlu, özetle şu bilgileri paylaştı:

“18 Ekim 2021’de hizmete aldığımız ‘Yürü Be İstanbul’ uygulamamızla, 90.000 kullanıcıya ulaştık. Seneye 250.000 kullanıcıyı hedefliyoruz. 2021’de haftanın 4 günü, Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Eminönü olmak üzere, 2 hatta, 6 seferde etkinlikler düzenledik. Günde ortalama 300 katılımcıya ulaşıyoruz. ‘Evde Egzersiz’ programımızı hayata geçirdik. Herkesin evinde düzenli egzersiz yapabilmesi için, haftanın her günü @ibbsporistanbul Instagram hesabımızda uzman eğitmenleri İstanbullularla buluşturuyoruz. 2021’de 285.000 seans canlı yayın yaptık. ‘Açık Hava Egzersizleri’ projemizi hayata geçirdik. 2019’da; 20 ilçede, 38 lokasyonda, 38.939 seans yaptık. 2021’de; 37 ilçede, 220’nin üzerinde lokasyonda, toplam 183.000 seansa ulaştık.”

“UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ”

Profesyonel sporcular, kadınlar, çocuklar ve engelliler özelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı rakamsal bilgiler paylaşan İmamoğlu, “Uzun bir seferberliğe ve yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun adı, ‘İstanbul’u spor kenti yapma yolculuğudur.’ Tüm kesimlerde spora olan ilgiyi artırmak; hem takımla yapılan hem de bireysel yapılan sporları herkes için erişilebilir kılmak; daha çok ve daha başarılı milli sporcu yetiştirmek ve her alanda daha çok uluslararası şampiyon yetiştirmek hedefimiz olacak. 16 milyona dokunacak sürdürülebilir bir spor stratejisi ve master planı hazırladık. Hedefimiz; her İstanbulluyu sporla buluşturmak. İstanbul’da spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hareketi başlatmak” ifadelerini kullandı.

“İNSAN ODAKLI KENT YOLCULUĞU ”

“Bütün hayalimiz; İstanbul’un yakın bir gelecekte milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüşmesini sağlamak” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Özetle; bu yolculuk, insan odaklı kent yolculuğudur. Tasarladığımız tüm bu yolculuğu ve projeleri hayata geçirmek için daha çok çalışacağız. Hep birlikte hareketli, zinde, mutlu, sağlıklı bir kent olmak için adımlar atacağız. Bu şehrin bütün insanlarının, gerçekten sağlıklı bir bireye dönüşmesini istiyorum. Sağlıklı bireylerin olduğu bir şehir, her konuda dayanıklı bir kent haline dönüşür. Sağlıklı bireylerin olduğu bir şehirde, herkes daha iyi düşünceye, daha pozitif düşünceye sahip olur. Bu da mutlu bir şehir olmamızı sağlar” sözleriyle tamamladı.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile İBB Spor Kulübü sporcuları da etkinliğin katılımcıları arasında yer aldı.