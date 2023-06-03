‘Türkiye yüzyılında vatandaşa temiz bir sayfa açılmalı ve af ile ikinci bir şans verilmeli’

Vatandaşın, MHP liderinin af sözünü yerine getireceğine inancı tam

Kader mahkumlarına af sözü olan 28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Geçici Başkanı olarak yönetecek MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeni yasama döneminde af konusunda öncü olması noktasında vatandaşın inancının tam olduğunu kaydeden Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘Af düzenlemeleri, cezaevlerindeki kalabalığı azaltarak, insan haklarına uygun koşulların sağlanmasını hedefler. Hükümlülerin cezalarının hafifletilmesi veya serbest bırakılmasıyla cezaevlerinin yükü hafifleyebilir. Cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılması ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla genel af düzenlemesi adalet reformları ile birlikte yapılmalıdır. Af düzenlemelerinde millet yararı ve kamu yararı olması durumunda ivedilikle hayata geçirilmesi toplumsal huzura büyük katkı sağlamaktadır. Af düzenlemelerinde şu faktörler;

Rehabilitasyon ve Topluma Kazandırma: Af düzenlemeleri, hükümlülerin topluma yeniden entegrasyonunu ve rehabilite olmalarını destekler. Hafif suçlardan hüküm giyen bireylerin af kapsamında cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasıyla, bu kişilere ikinci bir şans verilerek suçtan arınmış bir şekilde topluma kazandırılmaları amaçlanır.

Adaletin Sağlanması: Af düzenlemeleri, adalet sisteminin işleyişini iyileştirmek ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılabilir. Hükümlülerin cezalarının indirilmesi veya affedilmesi, adaletin hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilir.

Ceza Sisteminin Etkinliği: Af düzenlemeleri, ceza sisteminin etkinliğini artırmayı hedefler. Hafif suçlardan hüküm giyen bireylerin affedilmesi veya cezalarının hafifletilmesiyle, adalet sistemi daha çok ciddi suçlarla ilgilenebilir ve kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılabilir.

İnsan Hakları ve Ceza Reformu: Af düzenlemeleri, insan haklarına uygun ceza infaz politikalarının benimsenmesi ve uygulanması çerçevesinde değerlendirilebilir. Hükümlülerin ceza sürelerinin hafifletilmesi veya affedilmesi, insan haklarına saygıyı teşvik edebilir ve ceza sisteminin daha insancıl bir şekilde işlemesini sağlayabilir.

Gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Af konularında her zaman tartışmalı örnekler gösterilerek engellenme girişimleri olabilir burada önemli olan Suçların ciddiyeti, mağdurların hakları, toplum güvenliği gibi konular dikkate alınmalı ve adil bir denge sağlanmalıdır. ‘dedi.

Sicil affı, toplumsal huzura büyük katkısı olacak.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘Bakınız 100 yıla yakın bir süre boyunca adli sicil affı çıkmadı ve adli sicil konusu suç ortamının kurutulmasının önündeki en büyük engellerden bir halini almış durumdadır. Sabıkalı damgası ile topluma adapte olmak zorlanan sayıları 8 milyonu bulan vatandaşa adli sicil affı ile temiz bir sayfa açılması ile toplumsal adaptasyonu güçlendirmek için meclisimizde bulunan milletvekillerine tarihi bir görev düşmektedir.3 yıldır pandemi izninde olan acık cezaevi mahkumlarının temmuzda son bulacak izinlerine, kesin bir çözüm bulunması için çıkarılacak yasaya ile birlikte adli sicil affı düzenlemesi de gündeme alınarak sorunu kökünden çözmenin adımları atılması toplumsal huzura büyük katkısı olacaktır. ’dedi.

Meclisimiz, deprem bölgesinin ihtiyaçları öncelikle ele almalıdır.

Yazar Demir, ‘Meclisimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kalması için her türlü yasal düzenlemenin hayata geçmesini ivedilikle yaparak yeniden inşa ve ihya çalışmalarına destek vermeyi öncelik edinmelidir. Depremden etkilenen illerin eskisinden daha iyi konuma getirmek yetki ve makam sahibi olanların boynunun borcudur ve bu bir vatan ve millet görevidir. Bu vesile ile yeni seçilen bugün yemin ederek göreve başlayacak tüm milletvekillerine ve yarın göreve başlayacak başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve atayacağı bakanlara başarılar diliyorum. ’dedi.