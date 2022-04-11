Türkiye toryum projesini tamamlamalı

TİNGADER Basın Sözcüsü Enes Aba, Türkiye’nin petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle enerjiden kaynaklanan cari açığının yaklaşık 60 milyar $ seviyelerine çıktığını söyledi. Aba, sözlerine şöyle devam etti;

“2007 yılında Isparta’ya giden uçak düşmüş ve içerisinde çok değerli altı bilim insanımız hayatını kaybetmişti. Başlarında Profesör Doktor Engin Arık hocamız bulunuyordu.

Engin Arık hanımefendi, toryum üzerinde çalışan bilim insanımızdır. Rahmetli verdiği demeç ve röportajlarında, dünyada toryum rezervlerin en fazla olduğu Türkiye’nin enerji sorunu çok rahat bir şekilde çözüleceğini belirtmişti.

Ne demiştim hocamız? Türkiye’nin enerji ihtiyacını 50.000 ton toryumun karşıladığını ve bu 50.000 ton toryumun 1 milyon ton petrol enerjisi ile eşdeğer olduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE’NİN 100 YILLIK ENERJİ İHTİYACI

Arık Hoca, sadece Isparta’da bulunan toryum rezervlerinin Türkiye’nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtmiştir.

İlginç olan bir diğer olay ise kaza sonrası hocamızın çalışmasında kullandığı laptopun kayıp olmasıydı.

TİNGADER olarak belirtmek istiyoruz ki; Profesör Doktor Engin Arık hocanın projesi tamamlanmalı ve geleceğin enerjisi olarak kabul edilen toryum rezervlerine sahip çıkılmalıdır. Enerji sorunu çözmüş ülkemizin, 21. yüzyılda tüm dünyada söz sahibi olacağını inanıyoruz.”