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Türkiye'nin Kasım Ayı Gündemi Terör, Deprem ve Zamlar oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Kasım tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından Düzce depremine, sahte doktor vakasından karşımıza çıkacak olası zamlara Kasım ayının en çok konuşulanları şu şekilde oldu;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2022 Perşembe 19:36
Türkiye'nin Kasım Ayı Gündemi Terör, Deprem ve Zamlar oldu
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirlendi.

Bütün yurtta 12 Kasım günü 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü sebebiyle saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapıldı. Bunun üzerinden 10 gün geçti ve bu sefer gerçeği yaşandı. Saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10,6 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı; İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bartın hatta İzmir'de de hissedildi.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile motorlu taşıt vergisinden (MTV) trafik cezalarına, pasaport harcından, yurtdışından getirilen telefonların harcına kadar birçok kalemde yapılacak artışlar belli oldu. Cumhurbaşkanının harçlarda ve MTV'de indirim yetkisini kullanmaz ise 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liradan 2 bin 927 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 452 liradan 1008 liraya çıkacak.

Çin'de son 24 saatte 31 bin 709'u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni korona vakası tespit edildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı. Yeni vakaların çoğu Çin'in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing'de kaydedildi.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne karşı yürütülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme,

Oktar’a örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 891 yıl hapis cezası verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden istifa etti. Ünal, cumhuriyet hakkında kurduğu cümlelerden ötürü büyük tepki toplamıştı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye’nin kuzeybatısından 4 roket atıldı. Saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kripto para piyasalarının işlem hacmi en büyük üçüncü borsası FTX iflas etti. Şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa ederek şirketten ayrıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdüğü görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Altılı masa, “Yarının Türkiye’si” ismiyle yeni anayasa çalışmalarını açıkladı. Ortak metni “Şimdi Demokrasi Zamanı” olarak duyuruldu.

Tekirdağ’da Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde sahte doktor olayı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Ameliyat masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Ayşe Özkiraz, savcılıktaki sorgusunda yaşı dahil birçok konuda ailesi ve çevresindekilere yalan söylediği ortaya çıktı.

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