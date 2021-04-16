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Türkiye'nin İlk Sanal İftar Sofrası Lösemili Çocuklar İçin Kuruluyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle wellness Sanal Üniversitesi tarafından hazırlanan sosyal destek projesinin ilki bu yıl Van ilimizde gerçekleşiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2021 Cuma 09:19
Türkiye'nin İlk Sanal İftar Sofrası Lösemili Çocuklar İçin Kuruluyor
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23 Nisan’da 23 Lösemi hastası çocuğa yönelik hazırlanan sanal ziyaret projesine Türkiye gönül verdi. Aynı gün oluşturulacak sanal iftar sofrası için hazırlanan destek çağrısına Türkiye’nin dört bir köşesinden ses geldi. Projenin Mimarı Wellness Sanal Üniversitesinin kurucusu Murat Çuhadar proje için şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle çok zor bir süreçten geçiyoruz. Kısıtlamalar ve toplum psikolojisinin getirdiği bir takım buhranları hepimiz yaşıyoruz ama bu elbette sonsuza kadar sürmeyecek, elbette birgün yeniden kucaklaşacağımız ve yine eskisi gibi iç içe olacağımız günler gelecek.

İşte o günler gelene kadar dijital ortamlarda var gücümüzle bir birimize dair güzellikleri ikram edeceğiz. İstedik ki bu sene 23 Nisan coşkusunu Van ilinde tedavi gören lösemi hastası çocuklarımızla kutlayalım. Ancak maalesef fiziki bulaşmalara uygun bir ortam bulunmamaktadır. Bu nedenle Ramazan ayını da fırsat bilerek VAN ilinde Lösemi hastası çocuklarımızla sanal iftar organizasyonu hazırlayalım istedik.

Bu minik çağrımıza Tüm Türkiye büyük yürekle karşılık verdi. Van Hematoloji Derneği üzerinden çocuklara ulaştırılacak desteklerin her çocuk için iftar bedeli 30 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla herkes sofrasında bir çocuğa ikramda bulunmuş olacak. Van ilindeki lösemi hastası çocuklarımız bu yıl için tüm ülkedeki lösemi hastası çocukların sembolü olarak tarafımızca kabul edilmektedir. İnşallah bundan sonrada bu tür etkin ve gerekli sosyal dayanışmaları tüm kursiyerlerimiz ile el ele vererek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İYİLİKTE YARIŞALIM yaygınlığına ülkemizin çok ihtiyacı vardır.”

Son Güncelleme: 16.04.2021 09:22
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