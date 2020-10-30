Türkiye'nin İlk Atatürk Hologramıyla Coşkulu Kutlama

Çevrimiçi gerçekleşen kutlamalarda, Türkiye’nin ilk Atatürk hologramı, senfoni orkestrası ve 4 farklı mekânda gerçekleştirilen ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun video mesajı ile katıldığı kutlama Cengiz Özkan ve Funda Arar konseri ile sürdürüldü. Yapılan ışık şovları ve mapping gösterimleri, gece boyunca 4 kez tekrar edilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi koşullarına rağmen, çevrimiçi olarak çok özel bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. İstanbul’un 5 ayrı yerinde düzenlenen kutlamalar, saat tam 19.23’te İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Marşın okunmasının ardından İstanbul denizlerinde seferde olan vapurlar ve İBB İtfaiyesi sirenlerini çalarak kutlamalara katıldı. Yine İstanbul’un değişik yerlerinde mesaide olan tüm İBB birimleri de, halkla birlikte, Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.

ATATÜK HOLOGRAMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Programda Haliç Su Perdesi “Cumhuriyet Cesarettir”, İBB Saraçhane Binası “Cumhuriyet Mücadeledir”, Bozdoğan Kemeri “Cumhuriyet Özgürlüktür” ve Kız Kulesi “Cumhuriyet Gelecektir” temalarında gerçekleştirilen mapping gösterimlerine ve ışık şovlara ev sahipliği yaptı. Yetkin Dikiciler’in sesiyle eşlik ettiği bu gösterilerin ardından Haliç Kongre Merkezi’nde, “Cumhuriyet Atatürk’tür” teması düzenlenen programa geçildi. Burada Atatürk hologramı, büyük önderin kendi sesinden 10. Yıl Söylevi’ni okundu. Söylevin okunmasına da tam saat 19.33’te başlandı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ve 3 dakika civarında süren Atatürk hologramı büyük ilgi gördü. Yurttaşlar, duygusal anlar yaşadılar.

İMAMOĞLU KUTLAMALARA VİDEO MESAJ İLE KATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına video mesajı ile katıldı. Sözlerine, “1920’li yılların başında, yokluklar, zorluklar içinde, geleceği belirsiz bir ülkeydik. Geleceğe umutla yürüyebilmek için, her şeyden önce, yönümüzü doğru belirlemek ve çıktığımız yolda sebat etmek zorundaydık. Cumhuriyet işte bizi bunu sağladı. Cumhuriyet bizim pusulamız oldu. Ve Cumhuriyet’le birlikte, kendi seçtiğimiz yolda yürüme özgüvenini kazandık.” diye başlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin bize demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini ve milli iradenin gücünü, sosyal devletin değerini öğrettiğini belirtti.

İMAMOĞLU: CUMHURİYET DEĞERLERİNE TAM ANLAMIYLA SAHİP ÇIKAMADIK

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru yürürken, ciddi bir muhasebe yapmak ve eksiklerimizi, hatalarımızı görmek, düzeltmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade eden İmamoğlu, “Cumhuriyetin olmazsa olmazlarına; demokrasiye, hukuk devletine, laikliğe, sosyal devlet ve adalete tam anlamıyla sahip çıkamadık, yeterince geliştirip güçlendiremedik. Her şeye rağmen, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına umutla yürüyoruz. Çünkü Cumhuriyeti anlamak, değerini bilmek ve hissetmek konusunda güçlü bir yeniden uyanışın içindeyiz” dedi.

İMAMOĞLU: “TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUŞTURACAĞIZ”

Başkan İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bu ülkede, eşitlik, özgürlük, adalet kavramları üzerinde yükselen, daha çok üretmeye ve daha adil bölüşmeye dayalı yepyeni bir hikâye yazacağız. İkinci yüzyılda, insani ve sosyal boyutu güçlü, üretici kapasitesi çok gelişkin bir ekonomiyle; özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplumsal hayatla; sonuna kadar demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim modeliyle bütün dünyaya önek oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu başarabilecek cesaret ve özgüveni biz, bu toprakların ismi bilinen, bilinmeyen tüm kahramanlarından ve elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. O’nun ışığında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla, gururla, cesaretle yürüyoruz.”

İBB’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Türk Halk müziğimizin değerli sanatçısı Cengiz Özkan ve Funda Arar’ın senfoni orkestrası eşliğinde verdikleri konserlerle son buldu.

IŞIK GÖSTERİLERİ TEKRAR EDİLİYOR

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ışık şovları ve mapping gösterimleri, 20.30 – 21.30 – 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde tekrar ediliyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)