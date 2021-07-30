banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’...
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
Son Dakika
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan...

Türkiye Müteahhitler Birliği Fidan Bağışı Kampanyası Başlattı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 21 ilde 63 noktada çıkan orman yangınlarının ardından, yanan bölgeleri tekrar yeşertmek için harekete geçti. TMB üyeleri fidan bağışı kampanyası başlattı. Doğayı korumanın, yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak, ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 13:35
Türkiye Müteahhitler Birliği Fidan Bağışı Kampanyası Başlattı
banner171

Türkiye, bir yandan 21 ilde 63 noktada çıkan orman yangınlarını söndürmek için seferber olurken, bir yandan da yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmek için çalışmalar başlıyor. Yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesine destek veren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri fidan bağışı kampanyası başlattı.

Orman yangını ile mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye’nin minnet borcu olduğunu ifade eden TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Öncelikle yangın bölgesinde bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

‘Doğamızı korumak hepimizin borcu’

Doğayı korumanın, yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan TMB Başkanı Eren, şunları söyledi: “Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak; özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi.  Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık. Tüm Türkiye’nin birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin İstanbullu Genç Yetenek Buluştu
Bin İstanbullu Genç Yetenek Buluştu
Türk Telekom’dan 100 bin fidan 
Türk Telekom’dan 100 bin fidan 
İmamoğlu: “1 Yıl Önce Destek Duvarını Selamlamıştık Şimdi Sanatı Konuşuyoruz''
İmamoğlu: “1 Yıl Önce Destek Duvarını Selamlamıştık Şimdi Sanatı Konuşuyoruz''
Hacı Bektaş Veli Festivali Ertelendi
Hacı Bektaş Veli Festivali Ertelendi
Yangın Bölgelerine ‘Su’ Desteği
Yangın Bölgelerine ‘Su’ Desteği

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169