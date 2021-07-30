Türkiye Müteahhitler Birliği Fidan Bağışı Kampanyası Başlattı

Türkiye, bir yandan 21 ilde 63 noktada çıkan orman yangınlarını söndürmek için seferber olurken, bir yandan da yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmek için çalışmalar başlıyor. Yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesine destek veren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri fidan bağışı kampanyası başlattı.

Orman yangını ile mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye’nin minnet borcu olduğunu ifade eden TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Öncelikle yangın bölgesinde bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

‘Doğamızı korumak hepimizin borcu’

Doğayı korumanın, yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan TMB Başkanı Eren, şunları söyledi: “Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak; özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık. Tüm Türkiye’nin birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)