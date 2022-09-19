Türkiye Genelinde Kiralar 2 Yılda 5 Kat Arttı

Flourish’in araştırmasına göre ülke genelindeki kiraların iki yılda 5 kat artmasıyla birlikte, 2022’nin üçüncü çeyreğinde OECD ülkeleri arasında kira fiyat endeksinin en yüksek olduğu bölge Türkiye olarak belirlendi. Pandemi ve enflasyonla birlikte artışa geçen ev ve ofis kiraları, başta memurlar olmak üzere birçok kişinin büyükşehirleri terk etmesine yol açtı. Büro Memur-Sen tarafından açıklanan veriler, büyükşehirde görev alan memurların tayin talebinin önceki yıllara kıyasla 3 kat arttığına işaret ederken, taşınma sürecini uygun maliyetler ve güvenilir yöntemlerle tamamlamak isteyen kişiler çözümü kurumsal nakliye şirketlerinde buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kira artışlarıyla birlikte şehir içi taşınmaların %58 azaldığını kaydeden Göztepe Nakliyat Global Lojistik CEO’su Ulaş Gümüşoğlu , konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Kira fiyatlarındaki artışlar şehir dışına yapılan zorunlu göçün yanı sıra birçok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Örneğin 1 oda daha büyük bir evin kira fiyatının büyükşehirlerde 2 bin ila 5 bin TL arasında değişmesi, depolara talebi artırdı. Çünkü büyük ev ya da ofislerden daha küçük mekanlara taşınmak durumunda kalan insanlar, satmak istemedikleri eşyaları saklayabilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyor. Biz de 1978’den bu yana lojistik sektöründe hizmet veren Göztepe Nakliyat olarak geliştirdiğimiz sürdürülebilir fikirler ve uygulamalarla, müşterilerimize ev eşyası depolamadan ofis ve evlerin nakliye süreçlerine kadar güvenilir ve disiplinli çözümler sunuyoruz.”

Güvenilir ve uygun maliyetli kurumsal nakliyecilere talep arttı

Ev kiralarının artmasıyla birlikte uzak lokasyonlara taşınan bireylerin sürecin yükünü hafifletmek için kurumsal nakliye firmalarına yöneldiğine dikkat çeken Ulaş Gümüşoğlu, “Türkiye genelinde konut fiyatlarında ve kiralarda görülen artışlar, zorunlu göç hareketini doğurdu. Çünkü özellikle büyükşehirlerde iki üç katına kadar yükselen kiralar, insanların refah düzeyini düşürerek bir kısmının yaşadığı bölgeden daha uzak bir lokasyona ya da farklı bir şehre göç etmesine yol açıyor. Süreçteki masrafları en aza indirmek ve eşyaları için yeni ev veya depolara taşınırken korunaklı paketleme ve taşıma hizmeti almak isteyenler, kurumsal hizmet sağlayıcılara yöneliyor. Biz de 40 yılı aşan deneyimimizle evden eve nakliyat hizmeti sunuyoruz” dedi.

Nakliye süreçlerinde eşyaya özel nitelikli ambalaj hizmeti

Kusursuz müşteri deneyimi ilkesini misyon edinerek disiplinli bir operasyonel süreç yarattıklarının altını çizen Göztepe Nakliyat Global Lojistik CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, çalışma modellerine dair şu bilgileri paylaştı: “Gerek ev gerekse ofis taşımacılığında nakliye işlemlerini müşteri odaklı bir şekilde keyifli süreçlere dönüştüyoruz. Önce müşterimizin taleplerini dinleyerek çözüm üretirken, ardından ise ekspertiz ekiplerimizle mekana gelerek tüm detayları not alıyoruz. Bu doğrultuda fiyat aralığı belirleyerek iki taraf için de en uygun ücrette karar kılıyoruz. Taşınma sürecinde her ürüne uygun nitelikte ambalajlar kullanırken, kırılabilir ve yırtılabilir eşyaları da film naylonun üstüne yumuşak yüzeyli kumaşlarla kaplıyoruz. Elektronik eşyaları ise karton kolilerle taşıyoruz. 19 araçlık filomuzla evden eve nakliyat, ofis taşıma, parça eşya taşıma gibi ihtiyaçları olan müşterilerimizin sürecin tüm aşamalarında yanındayız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

