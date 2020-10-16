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Türkiye'de Bunalım Başlıyor Saat 19:00

​​​​​​​“Toplum olarak psikolojimiz bozuldu.” Açıklamayı sağlık bakanlığı yaptı. Veriler ürkütücü. Çünkü son 3 yıl içerisinde 8 milyon kişi psikiyatri kliniğine başvurduğu iddia ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ekim 2020 Cuma 16:09
Türkiye'de Bunalım Başlıyor Saat 19:00
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Haberlerin formatının değiştirilmesi gerekiyor yoksa halkımızın psikolojisi değişecek.

Haberler de masum değil artık.

Haberler deki ölüm haberleri, kazalar, şiddet görüntüleri, okullarda şiddet, yaralama, bıçaklama uyuşturucu madde, ahlak bozucu haberler, siyasi gerginlik, hırsızlık, alkol, Cinnet, aile içi şiddet gençlerimizi, ailemizi, çocuklarımızı, olumsuz yönde etkileyecek her türlü haber görüntüleri yasaklansın sade haberi spiker okusun geçsin...

Şunu da biliyoruz ki Türkiye de haber özgürlüğü gerekçesi ile kimsenin yaşanan bu sorun karşısında tepki koymadığını biliyoruz.

Şiddet ve ahlaki değerlerimizi bozan şeylerin kime ne faydası var? Zararı ise halkımızın çok etkilendiğini biliyoruz.

Bir örnek vereyim ABD de ki 11 Eylül terör saldırısında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlayalım "Olay tüm çarpıcılığıyla Amerikan medyası tarafından tüm dünya ya yansıtıldı.

Ancak kaç tane ceset gördünüz. Kaç tane ağlayan ya da dövülen insan manzarası gördünüz. Amerikan medyası harika bir sağduyu refleksi ile bu görüntüleri hiç ekrana getirmediler.

Çünkü bu görüntülerin arka plandaki boyutu çok farklı olduğunu biliyorlardı ve yanıltmadılar.

Türkiye'mizde ise tüm açıklığıyla dakikalarca ekranlarda gözümüzden beynimize ve oradan da ruhunuzun içine kalıcı olarak bırakılıyor. En etkili kitle iletişim araçlarından biri olan haber programları insanları etkileyebilmektedir.

Söz konusu çalışma televizyondaki şiddetin çocuklar üzerindeki etkisinin önemli derecede büyük olduğunu göstermektedir. Şiddet içerikli haberler, oldukça büyük yankı uyandırarak günlerce haber sitelerinde yayın olabilmektedir.

Şiddet içerikli haberler, sadece çocukları değil yetişkinleri de olumsuz yönde etkilemektedir.

Görüntünün kişiler üzerindeki etkisi tartışmasız bir gerçektir. RTÜK’ün bir araştırmasına göre televizyon haberlerinin izlenme sıklığı % 69 iken akşam haberleri için bu oran %89’olduğu iddia ediliyor.

Naçizane bir fikir olarak yazıyorum haber özgürlüğünü kaldırılamaz ama psikolojik açıdan etkileri düşünülerek yayınlanmalı

İnsanların hafızasına o görüntüleri her gün kazımayalım.

Halkımızın psikolojisini bozmaya ne sosyal medyanın nede haber bültenlerinin hakkı var.

Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Haberlerde Özellikle de eşinden ayrılan kadının eski eşi tarafından fiziksel ve psikolojik saldırılara uğradığını hepimiz görmekteyiz.

Aslında Toplumu biz farkında olmadan değiştiriyoruz. Şiddet neden bu kadar arttı diye düşünüyoruz sebebi belli ama uygulayan yok ki

Birçok ülkenin haber bültenlerinde, şiddet görüntüleri öncesinde bir uyarı metni ekranda beliriyor. Çocuklarınızı ekran başından alın’ gibi uyarılar yapılıyor. Bunu Türkiye'de göremiyoruz. Bu uyarının yapılması gerekir. İnsanları uyarmak açısından iyi olur.”

Genellikle çocukları, gençleri düşünüyoruz ancak herkesin bu gibi görüntülerden olumsuz etkileyebileceğini hesaba katmıyor ama geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızın ruh yapısını farkında olmadan bozuyoruz.

İstanbul Times / Ömer Kantemür

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