Türkiye Aile Meclisi'nin 20.Milli Eğitim Şurasına Teklifleri -1



DERS KİTAPLARIYLA DİNSİZLİK AŞILANMASI DURDURULMALI, MÜFREDAT DÎNÎ ve MİLLÎ

OLMALI



DERS KİTAPLARIYLA DİNSİZLİK ANLATMAK VE MİLLİ MÜFREDAT



Bu konu, 21-23 Ekim tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bilimler

Işığında Yaratılış Kongresinde ele alındı, konuyla ilgili tebliğ sunduk.



Dindar nesil yetiştirme idealinin önündeki en büyük engel; materyalist, ateist bakış açısı ile

yazdırılan fen bilimleri ders kitapları. Hayat bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilgiler, coğrafya, fizik, kimya,

biyoloji ders kitaplarının hiçbirinde “yaratıcı ve Allah” kelimeleri geçmiyor. Doğa, kendiliğinden oldu

ifadeleri çok kullanılıyor. Allah’ın kanunları onu keşfeden bilim adamlarınınmış gibi sunuluyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Öğretim yılı açılış konuşmasında



“özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla müfredatlar hazırlattığınızı, milletimizin



inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders

kitaplarımızdan tamamen temizlettik.” dedi.



Fen bilgisi ve sosyal bilgiler kitaplarındaki bakış açısı, yerli ve milli değil.

Allah’ın eseri evren ve içindeki varlıklar inceleyen, evrendeki harika sistemi anlatan fen bilgisi

ders kitaplarının hiçbir yerinde, “yaratıcı ve Allah” kelimesi geçmez. Evrendeki düzen, eşyadaki nizam

ve intizam “doğa yaptı, kendi kendine, kendiliğinden oldu” kelimeleriyle anlatılıyor.

Ders kitapları ile okullarımızda çocuklarımıza materyalist ve ateist propaganda yapılıyor.

Ateist dünya görüşü, not dayatması ile evlatlarımıza benimsetilmeye çalışılıyor, dinsizlik empoze

ediliyor. Gençler arasında ateist ve deist görüşlerin yayılmasının kaynağı MEB’in kitapları.

Ders kitapları hikmetli, ölçülü, düzenli, sistemli yaratılan dünyayı, evreni ve içindekileri

“doğa yaptı, kendi kendine oldu, oluştu, dönüştü, DNA yaptı” gibi ifadeler kullanarak “YARATICI”yı

gizliyor. Varlıkların yaratılış sebebini doğaya havale ediyor. Bilim etiketi altında ateistlik telkin

ediyor.



Not zoruyla yavrularımızın zihnine materyalist dünya görüşü telkin ediliyor.

Fen Bilimleri 3, 4, 5, 6, 7, 8 sınıf kitapları, biyoloji 9, 10, 11, 12.sınıf, fizik 9, kimya 9- 10; hayat

bilgisi 2, 3, 4, 5, 7, coğrafya 9. sınıf kitaplarını taradım, İslam inancıyla bağdaşır bir anlatım

bulamadım.

DERS KİTAPLARI TEVHİDİ BAKIŞ AÇISI İLE YAZILMALI



Ders kitaplarındaki en temel yanlışlar şunlar:

1.Doğa tanrılaştırılıyor, evrende olup bitenlerin faili gösteriliyor.

2.Varlıklar tanrılaştırılıyor, kendiliğinden oluyor, kendi kendini yapıyor, deniliyor.

3.Bitkiler tanrılaştırılıyor. Bitkiler besin üretiyor, oksijen üretiyor, deniyor.

4.Oluşuyor, dönüşüyor gibi edilgen çatılı, öznesi olmayan fiillerle evrendeki harika düzenin

sahibi Allah’ın varlığı gizleniyor.

5.Allah’ın koyduğu fizikî kanunları fani bilim adamlarına mal ediyorlar: Dalton Kanunu,

Newton Kanunu, Bor Atom Modeli deniyor.

6.Ders kitapları demokratik anlayıştan uzak. Sadece materyalist bakış açısına yer veriliyor;

Müslüman bakış açısı yok, antidemokratik, dayatmacı bir dil kullanılıyor.

Kitaplar ve programlar Tevhidi bakış açası ile yazılmalı aşağıdaki prensipler esas alınmalı:

1. İslam ilimdir ve ilim öğrenmeyi emreder. Kitaplar, Batıcı materyalist dünya

görüşü ile yazılıyor. Bu bakış açısına göre din ile bilim çatışır, dini inanışlar bilimsel kabul

edilmez. İslam dini gerçek bilimle çatışmaz. Din kendisi ilim olduğu fen bilimlerinin

öğrenilmesini de teşvik eder. Kadim kültür ve medeniyetimizde din- bilim çatışması yoktur.



2. Bilgi; madde ve mana birleştirilerek verilmeli, hikmete dönüştürülmeli. İlim

Çin’de de olsa gidip alınız anlayışına sahip bir dine mensubuz. Fen ve teknik bizim malımız,

onu almalı ve ona ruh ve mana vermeliyiz.



3. Fen bilimleri Kur’an’ın bakış açısı ile yazılmalı. Kâinat, Allah’ın kudret sıfatının,

Kur’an ise Kelam sıfatının eseridir. Kur’an’da kâinat kitabının nasıl okunması gerektiği ile

ilgili âyetler var.



4. Yaratılışın gayemizi anlayabilmek için Yaratıcıyı sıfat ve isimleri ile tanıtmalı ve

ilmi, hikmete dönüştürmelidir. Ders kitapları ve müfredatı Müslüman milletimizin inancına

uygun bir anlayışla yazılmalı.



5. Öğretmenlerimiz ilim ve hikmeti, madde ve manayı birlikte anlatacak şekilde yetiştirilmeli.

1-3 Aralıkta 20.Milli Eğitim Şurası toplanacak. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine yüze yakın

tebliğ sunuluyor. İnançlı bilim adamlarının görüşleri Şura’ya ışık tutmalı. Fen kitaplarındaki ateist bakış

açısı terk edilmeli. Eğitimde milli ve yerli bir üslup benimsenmeli. Din dersinde anlatılan inanç

esaslarına aykırı üslup ve fulbright terk edilmeli.

Milli Eğitim Şurası müfredat ve ders kitaplarındaki ateist bakış açısını ve fulbright anlaşmasını

mutlaka ele almalı. Müslüman çocuklarına devlet okullarında materyalist görüş açısı dayatılmasına

son verilmeli. Gençliğin imanını yaralayan bu yanlış devam ettirilmemeli ki terör uyuşturucu gasp

hırsızlık tefecilik rüşvetcilik tembellik içki kumar fuhuş teşhircilik tacizcilik zina vatana millete ihanet

v.b. belalarından kurtulabilelim.



Ali Erkan KAVAKLI



Türkiye Aile Meclisi

Genel Başkan Yardımcısı , Eğitim Komisyonu Başkanı

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)