banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1401.46
ALTIN
500.94
DOLAR
8.8716
STERLİN
12.0327
EURO
10.2941
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
Son Dakika
Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine...
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
Son Dakika
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez...
KILIÇDAROĞLU, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Konuştu: Aklı Kullanmayıp Copu Kullanırsanız, Devleti Yönetemezsiniz
KILIÇDAROĞLU, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde Konuştu:...

Türkan Sabancı Bebek Parkı  İbb Ve Sabancı Vakfı İş Birliğiyle Yenilendi

İBB ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yenileme çalışmaları tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı”, hizmete girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile Türkan Sabancı Bebek Parkı’nda incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu ve Sabancı’ya, Bebek Parkı’na komşu Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil de eşlik etti. Park ve sahil bandındaki yenileme çalışmalarını, Sabancı Vakfı'yla iş birliği içinde tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Bebek Parkı, İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi. Bu güzel yerde daha önce de Sabancı Vakfı'nın buraya özel ilgi gösterdiğini ve yapımına katkı sunulduğunu biliyorduk. Zira o vesileyle de çok değerli Türkan Sabancı hanımefendinin ismini taşıyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2021 Çarşamba 14:32
Türkan Sabancı Bebek Parkı  İbb Ve Sabancı Vakfı İş Birliğiyle Yenilendi
banner171

“DOĞALLIĞINA ASLA DOKUNULMADI”

Hem İstanbul’a hem de kente katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara duydukları saygıdan dolayı Sabancı Vakfı’yla iş birliğine gittiklerini vurgulayan İmamoğlu, yenileme çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bir kere doğallığına asla dokunulmadı. Hatta, korundu ve geliştirildi. Tehdit altında olan bazı bitkiler, ağaçların bu anlamda özel bir çabayla daha uzun süreli yaşamına devam etmesi noktasında çok özel tedbirler alındı. Çevrede görüntüsü itibariyle burayı rahatsız eden, başta otoparkı olmak üzere birçok noktası özenle düzenlendi ve buraya yakışır çevreye yakışır, Bebek’e yakışır hale getirildi. Burada ticari noktalar vardı. Bu noktalara dair de yine düzenlemeler, düzeltmeler yapıldı. Onların da varlığı korundu. Sahil bölümünde ne yazık ki tümden çökmüş bir bölüm vardı. Burada ciddi bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği yapılırken, sahilde 160’a yakın kazık çakılması gerekiyordu. Bu, 35 metre derinliğinde bir kazıklama işiydi. Biz, orayı, insani kullanıma açık olması noktasında uygunsuz tekne parklanmalarını engelleyici, insanların güzel manzarayı hem Boğaz’ı hem Boğaz’ın karşısındaki bu güzelliği doya doya izlemeleri noktasında bir oturma alanı tesis ettik. Buradaki parklanmayı tümden yasakladık.”

Başta Güler Sabancı olmak üzere Sabancı Vakfı’na teşekkür eden İmamoğlu, “İsmi burada yaşayan Türkan Hanım'a, Allah sağlık sıhhat versin, güzelliklerle yaşamı devam etsin dileğimi ifade etmek istiyorum. Bu tarz yeşil alanların, parkların en üst seviyede kullanıma açıldığı ve gerçekten yeşilin korunduğu, doğanın korunduğu ve geliştirildiği bir kent yapısı İstanbul'un geleceğinin en önemli teminatıdır. Bunun da altını çizerek, bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜLER SABANCI: “TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI, ÇOK PAYDAŞLI ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZIN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ OLUŞTURUYOR”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da konuşmasında, parkla ilgili sürece dahil oluşlarıyla ilgini bilgi verdi. Sabancı, “Türkan Sabancı Bebek Parkı’nın düzenlenmesini 2008 yılında, yüzyıllık ağaçlar korunarak İtalyan mimar Ermanno Casasco ve ekibinin çalışmasıyla bir sanat eseri özeniyle yeniden sağlamıştık. Vakıflar, kamu kuruluşları, belediyeler ve tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hayata geçirdiğimiz projelere sahip çıkmamız ve onları korumamız çok kıymetli. Yeşilin ve doğanın korunup geliştirilerek yenilenen Türkan Sabancı Bebek Parkı, bu çok paydaşlı çalışma anlayışımızın çok güzel bir örneğini oluşturuyor. Bir kez daha bu dönüşüm sürecindeki değerli katkıları için başta Sayın Başkan olmak üzere, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyor, yenilenen ve tazelenen parkımızın pek çok insanın keyifli anlarına ortak olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.09.2021 14:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Rıza Çiftçioğlu Adalar’a İnsan Göçü Yaşanıyor
CHP'li Rıza Çiftçioğlu Adalar’a İnsan Göçü Yaşanıyor
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
TBMM Yeni Dönem Yasama Faaliyetlerine Başladı
Son dakika... Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti
Son dakika... Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti
DSP'Lİ Toprak: "Kent Enstitülerini Yeniden Hayata Geçireceğiz"
DSP'Lİ Toprak: "Kent Enstitülerini Yeniden Hayata Geçireceğiz"
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi
İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169