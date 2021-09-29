Türkan Sabancı Bebek Parkı  İbb Ve Sabancı Vakfı İş Birliğiyle Yenilendi

“DOĞALLIĞINA ASLA DOKUNULMADI”

Hem İstanbul’a hem de kente katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara duydukları saygıdan dolayı Sabancı Vakfı’yla iş birliğine gittiklerini vurgulayan İmamoğlu, yenileme çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bir kere doğallığına asla dokunulmadı. Hatta, korundu ve geliştirildi. Tehdit altında olan bazı bitkiler, ağaçların bu anlamda özel bir çabayla daha uzun süreli yaşamına devam etmesi noktasında çok özel tedbirler alındı. Çevrede görüntüsü itibariyle burayı rahatsız eden, başta otoparkı olmak üzere birçok noktası özenle düzenlendi ve buraya yakışır çevreye yakışır, Bebek’e yakışır hale getirildi. Burada ticari noktalar vardı. Bu noktalara dair de yine düzenlemeler, düzeltmeler yapıldı. Onların da varlığı korundu. Sahil bölümünde ne yazık ki tümden çökmüş bir bölüm vardı. Burada ciddi bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği yapılırken, sahilde 160’a yakın kazık çakılması gerekiyordu. Bu, 35 metre derinliğinde bir kazıklama işiydi. Biz, orayı, insani kullanıma açık olması noktasında uygunsuz tekne parklanmalarını engelleyici, insanların güzel manzarayı hem Boğaz’ı hem Boğaz’ın karşısındaki bu güzelliği doya doya izlemeleri noktasında bir oturma alanı tesis ettik. Buradaki parklanmayı tümden yasakladık.”

Başta Güler Sabancı olmak üzere Sabancı Vakfı’na teşekkür eden İmamoğlu, “İsmi burada yaşayan Türkan Hanım'a, Allah sağlık sıhhat versin, güzelliklerle yaşamı devam etsin dileğimi ifade etmek istiyorum. Bu tarz yeşil alanların, parkların en üst seviyede kullanıma açıldığı ve gerçekten yeşilin korunduğu, doğanın korunduğu ve geliştirildiği bir kent yapısı İstanbul'un geleceğinin en önemli teminatıdır. Bunun da altını çizerek, bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜLER SABANCI: “TÜRKAN SABANCI BEBEK PARKI, ÇOK PAYDAŞLI ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZIN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİNİ OLUŞTURUYOR”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da konuşmasında, parkla ilgili sürece dahil oluşlarıyla ilgini bilgi verdi. Sabancı, “Türkan Sabancı Bebek Parkı’nın düzenlenmesini 2008 yılında, yüzyıllık ağaçlar korunarak İtalyan mimar Ermanno Casasco ve ekibinin çalışmasıyla bir sanat eseri özeniyle yeniden sağlamıştık. Vakıflar, kamu kuruluşları, belediyeler ve tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hayata geçirdiğimiz projelere sahip çıkmamız ve onları korumamız çok kıymetli. Yeşilin ve doğanın korunup geliştirilerek yenilenen Türkan Sabancı Bebek Parkı, bu çok paydaşlı çalışma anlayışımızın çok güzel bir örneğini oluşturuyor. Bir kez daha bu dönüşüm sürecindeki değerli katkıları için başta Sayın Başkan olmak üzere, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyor, yenilenen ve tazelenen parkımızın pek çok insanın keyifli anlarına ortak olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Habe Ajansı (İTHA)