Türk Vatandaşı  Olmak Bu Kadar Kolay Mı?

Kanımca kan ve gözyaşı üzerine kurulmuş bir ülkenin vatandaşı olmak bu kadar ucuz olmamalı.

Bir kaç sene önce hükümet zorda olan inşaat sektörüne bir katkı yapmak için oranı baya düşürmüştü.

Ancak şu an inşaat sektörü oldukça iyi. Yakın coğrafyamızdaki bir çok ülkede kargaşa ve karışıklık söz konusu. Bu oran en azında acilen 1 milyon dolara çıkarılmalı.

Bir kaç sene önce Suudi Arabistan’a gidip 3/5 kontayner mal satan herkes bu 250 bin dolara sahip olabilir.

Kaldı ki inşaat fiyatları o kadar hızlı artıyor ki 250 bin dolara bir yer alan kişi dolar bazında hem para kazanacak hem de çok değerli olan TÜRK VATANDAŞLIĞINI ALACAK.

Ben bunu kabul edemiyorum... Birisi çıkıp yahu biz de Almanya’dan, Amerika’dan vatandaşlık alıyoruz diyecek . Ancak ABD Vatandaşı olan kişi Arizona Brezilya’nın dır demiyor.

Yada Bavyera Türkiye’nindir demiyor. Ama Bizim vatandaşlık verdiğimiz SURİYE’Lİ yarın Kilis ve Hatay bizimdir derse ne yapacağız ?

Yada Yahudiler yer satın alsa Arzı Mevud’a göre Manavgat suyuna kadar olan bölgeler bizimdir derse ne yapacağız ?

Özetle Toprak yani tarla arazi hiç mi hiç satmamalıyız.İş Konut yada dükkana gelince de çok ama çok dikkat etmeliyiz.

Adam Iraklı İstanbul’da daire satın almış bu ülkenin kanunlarını ve kurallarını bilmeden daire benim diyerek yanına iki adam alıp kiraya verdiğim daireyi dilediğim zaman gidip görmeyi kendisinde bir hak zan ederek kiracısının kapısına dayanabilmiştir bu İstanbul’da.

Haber merkezimize öyle hikayeler geliyor ki yürek burkan türden. Tarih boyunca GÖÇLER olmuştur.

Ancak 6 ay sonra Şam Emeviye camisinde namaz kılarız diyen devlet büyüklerimizden bazılarının hesapları tutmadı.

Suriyeliler Sultanahmet ve Süleymaniye camisinde namaz kılıyorlar ALLAH kabul etsin inşallah.

GÖÇ politikasını değil bugün Suriye’de savaş çıktığı ilk günden beri eleştiriyorum. Çünkü Göç böyle plansız olursa hem gelenleri hem de kabul edenleri rahatsız edecek boyuta gelir demiştim ve ne yazık ki dediklerim de bir bir çıktı.

Bu göç daha başımızı belaya sokmadan behe mahal planlanarak yeniden organize edilmelidir.

Konut fiyatları uçtu, kiralar uçtu…ortalık karıştı düzen bozuldu.Düzenimiz daha da bozulmadan HÜKÜMET bir sene içinde düzensiz göçmenlerin yarısını hemen ülkesine göndermeli.

3 yıl içinde sadece işini kuran ve ülkemize faydalı olan o da sadece % 10’u geçmemek üzere bir planlama yapmalı.

Bunları derken GÖÇMEN düşmanlığı da yapıyor değilim. Ülkemizde genç nüfus çok. İşsizlik var ve bizim göç almaya değil vermeye ihtiyacımız varken kısa sürede çoğu kalifiye olmayan göçmen ‘e ihtiyacımız yok.

Demedi demeyin HÜKÜMETİN Şu an en çok eleştiri aldığı konu hiç şüphesiz ki GÖÇMENLERDİR.

% 150 ÖTV Olur Mu Yahu ?

Düşünseniz’e Almanya canını dişine akarak Otomotivde dünya devi olmuş. Diyelim ki ülkemize lüks bir aracı 100 liraya satacak… Buraya kadar her şey normal .

Ancak Türkiye burada devreye giriyor lüks olmayan da % 50 , lüks olanda ise % 150 vergi alacağım diyor. Yani üretici lüks aracı 100 liraya satıyor.Maliye ve Hazine bakanlığı bana da 150 lira vereceksin ki ben sana İthalat izni vereyim diyor.

İşte bu tuhaflığı gören CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğu ‘da seçimin kaderini değiştirecek olan gençlere seslenerek biz iktidar olduğumuz zaman alacağınız ilk araç ve telefonda ÖTV almayacağız diyerek çok tutacak bir argümanı öne sürdü.

Bakın daha önce asgari ücret 1.500 olacak dediği zaman hükümet mümkün değil diyerek itiraz etti.

Ancak seçimde yeterli oyu alamadığı için yenilenen 1 Kasım seçiminde asgari, ücreti artırdı ama akabinde ondan daha fazla zam yaparak kaşık ile verdiğini kepçe ile aldı …

Özetle bir şeyler doğru gitmiyor… Ak Parti 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019’dan sora kesinlikle sağlıklı bir muhasebe yapmış değil. Halen İmamoğlu İstanbul’a tek çivi çakmadı diyerek kendisini ön plana çıkarmanın derdinde.

Yahu kardeşim siz seçimi hizmet üretemediğiniz için değil insanlara TEPEDEN Baktığınız için kaybettiniz.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyoğlu İlçe belediye başkanlığını kaybedip İBB adayı olunca kimse ona sen Beyoğlu’nu kaybedip İBB ye aday olmaya mı geldin demedi ama onlar İmamoğlu’na kenar ilçe belediye başkanı diyerek küçümsediler.

Yazacak çok şey var ama zamanı değil olan oldu geçen geçti.Bakınız Ak Parti halen İstanbul’u neden kaybettiğine dair yürek soğutacak bir açıklama yapmış değil.

Dese ki ben insanlara tepeden baktım. Gönülleri yapmaya değil de beton ve demir yatırımıma güvendim.

Bundan dolayı ben bu dersi hak ettim halkımdan özür diliyorum. Bundan sonra çabamız yürekleri yapmaya yönelik olacak dese ve gerçekten de öyle bir çabanın içine girse anlayacağım ama VALLAHİDE BİLLAHİDE ben ilk günden beri AK PARTİ’nin içindeyim bir gram muhasebe yapmış değil.

Ak Parti kendisi bilir benim diyeceklerim bu kadar…

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner