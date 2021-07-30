banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’...
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
Son Dakika
İBB Ekipleri Manavgat'a Hareket Etti
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor
“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan Haline Getireceğiz”
“İstanbul İçin Kimlikli Bir Alan...

Türk Telekom’dan 100 bin fidan 

Türk Telekom, toplumsal sorumluluk anlayışıyla, başta Antalya’nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için fidan bağışı seferberliği başlattı. Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışlıyor. Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD ile bölgedeki yardım çalışmalarına katılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 15:03
Türk Telekom’dan 100 bin fidan 
banner171

‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek için harekete geçti. Türk Telekom, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışlıyor.

“Doğa için fidan seferberliği başlatıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindik. Güzel yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar karşısında duyduğumuz üzüntüyü tarif etmek zor. 

Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” dedi. 

TTAKE ekibi bölgede görev başında

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor. TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.07.2021 15:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin İstanbullu Genç Yetenek Buluştu
Bin İstanbullu Genç Yetenek Buluştu
İmamoğlu: “1 Yıl Önce Destek Duvarını Selamlamıştık Şimdi Sanatı Konuşuyoruz''
İmamoğlu: “1 Yıl Önce Destek Duvarını Selamlamıştık Şimdi Sanatı Konuşuyoruz''
Hacı Bektaş Veli Festivali Ertelendi
Hacı Bektaş Veli Festivali Ertelendi
Türkiye Müteahhitler Birliği Fidan Bağışı Kampanyası Başlattı
Türkiye Müteahhitler Birliği Fidan Bağışı Kampanyası Başlattı
Yangın Bölgelerine ‘Su’ Desteği
Yangın Bölgelerine ‘Su’ Desteği

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169