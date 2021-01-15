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Türk Telekom’da Hat İptali Neden Eziyete Dönüşüyor ?

Gazetemizin ortaklarından birisi evinde hiç kullanılmayan Türk Telekom Sabit ev hattını iptal ettirmek için her türlü işlemleri yapan Türk Telekom şubesine gidiyor ancak şube iptal işlemleri için bizzat müdürlüklere gitmelisiniz deniliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2021 Cuma 09:57
Türk Telekom’da Hat İptali Neden Eziyete Dönüşüyor ?
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İSTİKAMET ATAKÖY TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat 2020’de ev telefonunu iptal etmek isteyen İstanbul Times Gazetesi kurucu ortaklarından Y.Ç.’nin vekili Ataköy Türk Telekom Müdürlüğüne gidip 0212- 48. .. 09 hatlı ev telefonunu  hiç kullanmadığından dolayı iptal etmek istediğini beyan ediyor.

Müdürlük çalışanı sizin Aralık 2020’ye kadar taahhüdünüz var iptal ederseniz 750 TL cayma bedeli ödersiniz diyerek işlemi yapmıyor. Y.Ç.adına iş yapan vekalet sahibi de çaresiz bir şekilde boşuna bu kadar para vermektense Aralık ayında gelirim diyerek Ataköy Türk Telekom’dan üzgün bir şekilde ayrılıyor.

25 ARALIK 2020 YENİDEN ATAKÖY TÜRK TELEKOM’UN YOLU TUTULUYOR…

Yayın Grubumuzun ortağı hiç mi hiç kullanmadığı ev hattı için sizin taahhüdünüz var Aralık 2020’den önce iptal ederseniz 750 TL cayma bedeli ödeyeceksiniz. Hat sahibi de o vakit Aralık 2020’de gelir hattımı iptal ederim diyor.

25.12.2020 de yarım saat kış günü dışarıda sıra numaranızı bekleyin deniliyor. Sıra kendisine gelince sizin taahhüdünüz 30.12.2020’de bitiyor bugün iptal işlemi yapmak isterseniz 450 TL cayma bedeli ödemeniz gerekir deniliyor...

Çaresiz bir şekilde hat sahibi tamam o vakit 30.12.2020’de geliriz diyor.

İPTAL İŞLEMİ YAPMAMAK İÇİN EĞİTİM ALAN MEMURLAR ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BURNUMUZDAN GETİRMEYE  AND İÇMİŞLER...

30.12.2020 ortağımızın vekalet verdiği kişi o gününe kadar aynı vekalet ile aynı telefon için bir çok işlem yaparken iş hat iptaline gelince her nedense o vekalet ile iş yapamazsınız deniliyor.

HAT SAHİBi BU KEZ KENDİSİ İKİTELLi TÜRK TELEKOM’’A GİDİYOR

07.01.2021’de İkitelli Türk Telekom’a giden hat sahibinin şimdi hattını iptal edeceğini sanıyorsunuz değil mi ?

Durun bakalım o kadar kolay değil. Bu sefer o gününe kadar bize hiç denilmeyen 30 Mayıs 2021’e kadar yine 18 ay önce iptal ettiğiniz Türk Telekom GSM hattı için 3 Gb taahhüdünüz var hattınızı iptal ederseniz 124 TL ödeme yapmanız gerekir deniliyor.

Hat sahibi tamam diyor ancak o güne kadar Ataköy Türk Telekom Çalışanları telefon hattınızı iptal ederseniz yalın interneti telefonunuz olmadan hatsız kullanabilirsiniz denildiği halde İkitelli Türk Telekom çalışanları ise telefon hattınızı iptal ederseniz interneti de iptal ederiz ama onun da yine Ağustos 2021’e kadar taahhüdü var denilerek yine işi yokuşa sürülmüştür...

AYNI VEKALET İLE TÜRK TELEKOM DAHİL HER YERDE İŞLEM YAPILIYOR AMA İŞ HAT İPTALİNE GELİNCE İŞE YARAMIYOR ÖYLE Mİ ?

Vekalet ile Türk Telekom dahil sayısız işlem yapılıyor ama iş hat iptaline gelince vekaleti işe yaramıyor...

Türk Telekom’da çok şey mi istiyoruz ? Hiç kullanmadığımız ve her ay gereksiz olarak 40-50 TL neden boşuna para ödemeyelim diyerek hattımızı iptal ettirmek istiyoruz.

Eğer telefon hattımızı kullanmazsanız interneti de kullanamazsınız diyorsa Türk Telekom internetimizi de iptal ederiz.

Hatta bize bu zorlukları çıkarmanızdan dolayı şirketimizde de kullandığınız bütün Türk Telekom telefon ve internet hatlarımızı iptal eder bir daha Türk telekom adını duymamak üzere hayatımızda çıkarırsak da internetsiz de telefonsuz da kalmayız...

Yetkililer artık Türk Telekom’a bir şeyler söylesinler. Bir telefon hattı iptali bu kadar mı zor ?

 Kaynak: İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)

Son Güncelleme: 15.01.2021 10:07
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