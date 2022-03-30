Türk Tasarımcı Pelin Cansızlar Kışın Fransız TV Kanalına Röportaj Verdi

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.