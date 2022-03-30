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Türk Tasarımcı Pelin Cansızlar Kışın Fransız TV Kanalına Röportaj Verdi

Moda ve güzellik alanındaki çalışmalarıyla sektörün önemli isimlerinden biri olan Pelin Cansızlar Kışın, Fransız TV kanalına bir röportaj verdi. Röportajla ilgili açıklamalarda bulunan Kışın, “Röportajda Louis Vuitton markasıyla ilgili düşüncelerimi ifade ettim. Bunun yanı sıra son Paris Moda Haftasında katıldığım defileye dair düşüncelerimi de belirttim. Louis Vuitton çok özel ve değerli bir marka. Bu nedenle bu markanın bir parçası olmak benim için gurur kaynağı.” İfadelerinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 17:06
Türk Tasarımcı Pelin Cansızlar Kışın Fransız TV Kanalına Röportaj Verdi
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Louis Vuitton markasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Pelin Cansızlar Kışın, “Bir markaya bağlılık için markanın bir şeyler ifade etmesi çok önemli. Sadece lüksü yansıtan markalar, ne yazık ki istedikleri başarıyı elde etme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Bunun yanı sıra bir marka hem lüksü yansıtıp hem de size bir bakış açısı kazandırıyorsa o marka, geleceğe şekil verecek niteliklere sahip demektir. Louis Vuitton benim için çok değerli ve özel bir marka olduğu için evimde sehpamın dizaynını bile marka trunklerinden yaptırdım.” Diye konuştu.

“Son Paris Moda Haftasındaki Louis Vuitton Defilesi Çok Başarılıydı”

Son Paris Moda Haftasında Louis Voitton defilesine katılan Kışın, Fransız TV kanalında katıldığı röportajda, katıldığı defileyle ilgili de “Louis Vuitton genellikle düzenlemiş olduğu defilelere beni davet diyor. 2018 yılında Paris Moda Haftasında düzenlenen defileye de katıldım. Louvre müzesinde düzenlenen defile, çok özel isimlerin katılımıyla renklenmişti. Ayrıca koleksiyonda yer alan parçalar da çok ilgi çekiciydi. Son katıldığım defilede de aynı hisleri yaşadığımı söyleyebilirim.” Diye konuştu.

“Koleksiyondaki Parçalar Hareket Özgürlüğü Sunuyor”

Açıklamalarını sürdüren Pelin Cansızlar Kışın, “Koleksiyonda bulunan parçaların tamamı hareket özgürlüğü sunuyor. Rahatlığın parçalarda önemli bir yer edinmesi, hareket özgürlüğü elde etmemizi mümkün kılıyor. Örneğin Ragbi pololarının üzerinden bele oldukça rahat bir şekilde bağlanan kazaklar, hareket özgürlüğünü yansıtan parçalardan bir tanesi. Bunun yanı sıra ipek pantolonlu oversize hırkalar da özellikle sokak modası adına önemli bir parça. Koleksiyonda bulunan parçaların her biri, ilgimi çok fazla çekti. Böyle bir defilede yer almaktan dolayı gerçekten çok mutluyum.” Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.03.2022 17:14
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