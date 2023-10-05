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Türk Kahvesi Filtre Kahveye Yenildi Mi?

Sabahları güne başlamak, öğle aralarında enerji toplamak ve akşamları keyif yapmak için kahve içen tüketiciler, en çok hangi kahveyi tercih ediyor? Bu soruya cevap arayan Areda Piar araştırma şirketi, “Benim Markam” modeli ile kahve tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu. Bin 100 kişiyle yapılan araştırmaya göre kahveseverlerin yüzde 54,3’ü filtre kahve, yüzde 45,7'si Türk kahvesini tüketiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 11:48
Türk Kahvesi Filtre Kahveye Yenildi Mi?
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Kahve, bizim için sadece bir içecek değil, aynı zamanda günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kahveyi bazen toplantılarda işleri yoluna koyarken bazen de arkadaş buluşmalarında sohbeti daha da keyifli hale getirmek için tüketiyoruz. 

Areda Piar'ın “Benim Markam” modeli ile yaptığı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 55,6'sı günde 1-2 bardak kahve tüketiyor. Yüzde 29,2'si ise günde 3-4 bardak kahve içiyor. Yüzde 7'si günde 5 bardaktan fazla kahve tüketirken, yüzde 4,4'ü günde 6 bardak ve üzeri kahve içiyor. Tüketicilerin yüzde 3,8'i ise hiç kahve içmiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Kahve günün hangi saatinde daha çok içiliyor?

Tüketim miktarı değişkenlik gösteren kahvenin günün hangi zaman diliminde daha çok tüketildiği de merak konusu. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 59,3’ü bir zaman dilimi ayrımına girmeden günün herhangi bir saatinde kahve içtiğini belirtiyor. Diğer kahve tüketicileri ise yüzde 21,8 ile kahvaltıdan sonra, yüzde 11,9 ile kahvaltı öncesi ve yüzde 7 ile akşam saatlerini tercih ettiğini belirtiyor.

Kahveyi evde mi içmeyi tercih ediyoruz yoksa dışarıda mı?

Bir diğer soru ise günün her saatinde bize eşlik kahveyi evde mi içmeyi tercih ediyoruz yoksa dışarıda mı? Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 62’si kahvesini evde içerken, yüzde 38’i dışarıda içmeyi tercih ediyor.

Dışarda hangi kahveyi tercih ediyoruz?

Kahvesini dışarıda içenlerin tercihlerinde ise yüzde 26,8’i Filtre Kahve birinci sırada yer alıyor. Yüzde 20 ile Latte ikinci, yüzde 18,9 ile Americano üçüncü, yüzde 18,5 ile Türk Kahvesi dördüncü, yüzde 5,1 ile Macchiato beşinci sırada. Araştırmaya katılan tüketicilerin 10,8’i ise diğer seçeneğinde bir araya gelmiş durumda.

Sıcak kahve mi soğuk kahve mi?

Yaz mevsiminde tüketicilerin yüzde 60,9’u soğuk, yüzde 39,1’i sıcak kahveyi tercih ediyor.

Türk kahvesi filtre kahvenin gerisinde kaldı

Her anımıza şahitlik eden kahvenin, herkesin damak tadına uygun ürün çeşitliliğine sahip olması da tüketimini eğlenceli hale getirebiliyor. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 54,3’ü filtre kahvenin, yüzde 45,7’si Türk kahvesinin tarafını tutuyor.

Filtre kahveyi nasıl demlemeyi tercih ediyoruz?

Araştırmaya göre kahveyi tüketicilerin yüzde 44,8’i elektronik makine, yüzde 35,4’ü French Press, yüzde 5,9’u V60, yüzde 4,6’sı Mocha Pot ile demlediğini belirtiyor. Yüzde 9,2’si ise diğer seçeneğinde bir araya geliyor.

Keyifle bağdaşan kahve hangisi?

Yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasına rağmen keyif denilince tüketicilerin aklına yüzde 39,1 ile Türk Kahvesi geliyor. Araştırmaya göre keyif ile bağdaştırılan diğer kahve çeşitleri sırasıyla; Filtre kahve yüzde 13,3, Latte yüzde 10,9, Americano yüzde 5,4, Mocha yüzde 5,4, Espresso yüzde 3,9, Cappuccino yüzde 2,8, Sütlü kahve yüzde 2,0, Macchiato yüzde 1,3, Soğuk kahve yüzde 1,3, Cold brew yüzde 1,1.

Türk kahvesi en iyi nasıl pişirilir?

Elektrikli kahve makinesi geleneksel cezvede pişirilen kahveye göre daha pratik ve kolay olsa da en iyi Türk kahvesinin cezvede pişirilerek elde edildiğini düşünenler de az değil. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 63,5'i Türk kahvesini mutfakların vazgeçilmez aletlerinden biri haline gelen elektrikli Türk kahve makinesiyle, yüzde 36,5'i ise geleneksel cezvede pişiriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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