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Türk Hava Yolları’ndan Yüreklere Dokunan Projeler

Sivil toplum kuruluşları gibi devlet veya özel kurumların da en önemli sorumluluğu içinde bulundukları topluma karşı olmuştur. Kurumlar bir yandan içinde bulundukları toplumun değerlerine uygun davranışlar göstererek bir yandan da bireysel ve toplumsal huzura katkı sağlamalıdır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Haziran 2022 Pazartesi 14:10
Türk Hava Yolları’ndan Yüreklere Dokunan Projeler
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THY OPET, zor durumdaki çocukların imdadına yetişiyor

“Geleceğin Pilotları” gibi projeleri destekleyen Türk Hava Yolları İştiraklerinden THY OPET, desteğe ihtiyacı olan çocukların teknolojiye adapte olabilmelerine de olanak vermiştir. Çoğunluğu doğu illerimizde bulunan ve maddi açıdan zor durumda olan çocuklarımızın yardımına yetişmiştir.

THY OPET, yüreklere dokunan farklı projelere öncülük ederek zor durumdaki çocuklarımız için umut dolu bir gelceği inşa etmeyi planlamıştır.

THY OPET’in projeleri yüreklere dokunup geleceği inşa ediyor

Sosyal sorumluluk projelerinde öncü kurumlardan biri olan THY OPET, ağırlıklı olarak ekonomik koşullar açısından kötü durumda olan minik yavrularımız için sunduğu teknoloji, spor ve çeşitli sanat dallarında hazırlanan projelerle çocuklarımızı yetiştirmek için üzerine düşeni yapmaya, kaynaklarını çocuklarımızın huzuru ve mutluluğu için kullanmaya devam ediyor.

THY OPET, bölgenin yüreğine dokunuyor

Ülkemizin yarınları olan çocuklarımız THY OPET’in yardımlarıyla geleceklerine çok daha emin adımlar atıyor. THY OPET, her alandan hazırladığı projelerle yardıma ihtiyacı olan çocukları psikolojik olarak da rahatlatıp huzur bulmalarını sağlıyor.

THY OPET, tarafından düzenlenen bütün toplumsal sorumluluk projeleri, çocuklarımızın daha iyi yetişmesine, hem kendilerine hem de topluma fayda sağlamaları amaçlıyor. Sosyal sorumluluk projelerine destek veren THY OPET, hem ülke ekonomisine hem de hem de doğu illerimizin huzuruna katkıda bulunuyor. THY OPET Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Zahid Uzunlar, geliştirilen projelerin içerisinde bizzat yer alıyor, süreci takip ediyor ve devamlılığı için sorumluk almaktan geri durmuyor.

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