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Türk Eğitim Vakfı Bursları İçin  Başvurular Başladı!  

Tam 54 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren, Türkiye’nin en köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları 6 Eylül tarihinde başladı. Yurt bursu için başvurular ise 16 Ağustos tarihinden bu yana devam ediyor. Yurt, Lise, Üniversite, Üstün Başarı, Yüksek Lisans ve Doktora Bursu başvuruları sonrası gerçekleştirilecek mülakatlar bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle online olarak yapılacak.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2021 Salı 11:05
Türk Eğitim Vakfı Bursları İçin  Başvurular Başladı!  
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Eğitime duyarlı kişi ve kurumların bağışlarıyla başarılı ve maddi imkanı sınırlı öğrencilere burs imkanı sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitim alan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da öğrencilere burs imkanı sağlayacak olan TEV, bu yılki burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Yurt bursuna başvurmak isteyen öğrenciler için 16 Ağustos Pazartesi günü başlayan başvuru süreci 16 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.   Lise, Üniversite, Üstün Başarı ve Yüksek Lisans ve Doktora Bursları için 6 Eylül Pazartesi günü başlayan başvuru süreci 6 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Bütün burs başvuruları TEV’in web sitesi üzerinden online form doldurularak gerçekleştiriliyor. Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler, başvuru formları doldurulduktan sonra burs başvuru formlarının çıktısı alarak talep edilen belgelerle birlikte iletilen linke yüklemeleri gerekiyor. Sonrasında mülakata katılacak adaylar mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendiriliyor.

Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere TEV web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.tev.org.tr/burs/tr

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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