Türk Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başlıyor

Bu yıl 55. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye’nin eğitim vakfı TEV’in bursiyerlerine verdiği burs desteği için başvurular başladı. TEV’in burs şartları doğrultusundaöğretim kurumlarınca oluşturulan burs komisyonlarının seçtiği bursiyerler, TEV bursiyeri olarak öğrenim hayatı boyunca destek alabiliyor. Burslar için 15 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Adayların başvuru için TEV’in internet sitesinde yer alan bursiyer başvuru formunu doldurması gerekiyor.

TEV bu yıl bursiyerlerine verdiği desteği de artırdı. Buna göre aylık 350 TL olan meslek lisesi bursu 575 TL’ye, üniversite bursu 800 TL’den 1325 TL’ye, yüksek lisans bursu 1200 TL’den 2000 TL’ye, doktora bursu 1600 TL’den 2650 TL’ye, üstün başarı gösteren öğrencilere verilen üstün başarı bursu ise 1600 TL’den 2650 TL’ye yükseldi.

TEV Burslarının Başvuru Tarihleri:

Yurt Bursu: 15 Ağustos – 9 Eylül 2022

Lise Bursu: 12 Eylül – 2 Ekim 2022

Üniversite Bursu: 12 Eylül – 2 Ekim 2022

Üstün Başarı Bursu: 12 Eylül – 2 Ekim 2022

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 12 Eylül - 2 Ekim 2022

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA