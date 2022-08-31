Turistlere Özel İstanbulkart Geliyor

İstanbullulara ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren İstanbulkart, şimdi de turistlerin hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için getirdiği çözümler arasında yer alan proje 1 Eylül’de hayata geçiyor. İstanbul’u turizmin başkenti yapma vizyonuyla başlatılan İstanbul City Card, yabancı misafirlere kent içinde kolayca hareket ederek İstanbul’u gezme imkanı sunacak.

30’U AŞKIN NOKTADA BULUNABİLİR

Dünyanın en önemli iş ve turizm merkezlerinden İstanbul’u gezmek isteyen ziyaretçiler için yönlendirici bir rota ve rehber kitiyle birlikte sunulacak İstanbul City Card, şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Birbirinden farklı altı tasarımıyla şehirden ayrılan turistler için bir anı kartı da olacak. İstanbul City Card’da, 1 ile 15 günlük sınırsız ulaşım hakkı ve turistik otobüs turu seçeneği bulunuyor. İstanbul City Card tasarımlı biletmatikler, turistlerin yoğun olduğu 30’dan fazla noktaya yerleştirildi.

TURİSTİK OTOBÜSLE İSTANBUL TURU

İstanbul City Card sahipleri, seçeneklerden ilki olan Hop on – Hop off hizmetinde İBB’ye ait çift katlı otobüslerle İstanbul’un en çok ziyaret edilen noktalarını gezebiliyor. İstedikleri noktada inerek bir sonraki durakta yeni gelen ring ile 24 saat boyunca yolculuğuna devam edebiliyor.

GÜNLÜK ABONMAN SEÇENEĞİ

Diğer seçenekte de 1-3-5-7-15 gibi tercih edilen gün sayısına göre İstanbul içi toplu ulaşımda sınırsız geçiş hakkı sağlayan hizmet türü sunuluyor. Turistik karta hizmetlerden istenilen seçenekler yüklenebiliyor. Ring seferinin yanında süreli abonman seçeneği de bir arada alınabiliyor.

İBB’YE BAĞLI MÜZELERDE DE GEÇERLİ OLACAK

İstanbul City Card’a yakın zamandanda Kültür AŞ’ye bağlı müzelere giriş, Şehir Hatları ile Boğaz turu imkanları gibi yenilikler gelecek. İstanbul City Card, bünyesine yeni hizmetler eklenerek şehre renk katmaya devam edecek.