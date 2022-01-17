banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,088.43
ALTIN
786.60
DOLAR
13.44
STERLİN
18.37
EURO
15.34
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini...
Golden Be -Altın Arı - Güzellik Merkezine Görkemli Açılış
Golden Be -Altın Arı -...
Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak
Esenyurt 10 Gün Süre İle...

Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem

Turist otobüsleri de artık İBB bünyesinde görev yapacak. ‘Ukome’ kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisi İBB’ye verilmişti. 17.01.2022 tarihi itibari ile yerli ve yabancı turistler, dünya standardında İstanbul Ulaşım AŞ’ye ait otobüslerden hizmet alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 16:17
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
banner171

İstanbul’un tarihi bölgelerinde turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti veren iki katlı otobüsler artık İBB bünyesinde olacak. 

17 Ocak 2022 itibari ile ‘İstanbul Ulaşım AŞ’ye ait otobüsler hizmet vermeye başladı. 2011 tarihinde İETT’nin ihalesiyle, 2 hatta toplam 10 otobüs ile hizmet veren firma ile sözleşme 01.07.2021 tarihinde sona erdi. 29.07.2021 tarih ve 2021/6-17 sayılı ‘Ukome’ kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki iştirak şirketlerinden ‘İstanbul Ulaşım AŞ’ye verilmişti.

DAHA KONFORLU VE DAHA GÜVENLİ

Şehir içi toplu ulaşım sektöründe yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren ve İstanbul halkına konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım hizmeti sunan ‘İstanbul Ulaşım AŞ’, tarihi ve gözde mekanları ile nadide, eşsiz güzellikleri tüm yerli ve yabancı turistler buluşturulması sağlayacak özel ulaşım hizmetini de sunmaya başladı. 

72 YOLCU KAPASİTELİ YENİ OTOBÜSLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde, Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak. 30 km’lik mesafede yaklaşık 2 saatlik yolculuk süresince turistik turlar düzenlenecek, engelli yolcular için erişilebilirlik ve seyahat kolaylığı sağlanacak. 72 yolcu kapasiteli yeni otobüs ve duraklarda hizmet verilecek. Araç içi ve araç dışı 360 derecelik kamera sistemi ile yolcuların yolculuk esnasında güvenlik önemini en üst seviyede sağlanacak.

OTOBÜSLERDE 8 DİLDE SESLİ ANLATIM

Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek. Otobüslerde yabancı dil bilen hostes ile internet erişimi de olacak. Yerli ve yabancı turistlere hazırlanan broşür ve özel haritalarla İstanbul’un zengin tarihi mekanları tanıtılacak. Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim’in “İstanbul Kart” özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek.Yerli ve yabancı tusitler için 7/24 çağrı merkezi hizmeti de verilecek. 

YETKİLERİ OLMADIĞI HALDE HUKUKSUZ ŞEKİLDE TURİST TAŞIMAYA DEVAM ETTİLER

UKOME kararıyla turist taşıma yetkisi Ulaşım A.Ş’ye geçtiği halde, özel firmaya ait otobüsler ruhsatsız şekilde çalışmaya devam etti. Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı’na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu’nun ek 2. Maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibirya Soğukları Geliyor
Sibirya Soğukları Geliyor
3,5 Milyona Hizmet Edecek Metroya Onay Yok
3,5 Milyona Hizmet Edecek Metroya Onay Yok
Prof. Dr. Sefa Saygılı: Ateizm depresyona intihara sürüklüyor!
Prof. Dr. Sefa Saygılı: Ateizm depresyona intihara sürüklüyor!
İmamoğlu: Güzel Günler Çok Yakında
İmamoğlu: Güzel Günler Çok Yakında
Askıda İhtiyaç Sahiplerinin Mutluluğu Var
Askıda İhtiyaç Sahiplerinin Mutluluğu Var

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169