Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem

İstanbul’un tarihi bölgelerinde turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti veren iki katlı otobüsler artık İBB bünyesinde olacak.

17 Ocak 2022 itibari ile ‘İstanbul Ulaşım AŞ’ye ait otobüsler hizmet vermeye başladı. 2011 tarihinde İETT’nin ihalesiyle, 2 hatta toplam 10 otobüs ile hizmet veren firma ile sözleşme 01.07.2021 tarihinde sona erdi. 29.07.2021 tarih ve 2021/6-17 sayılı ‘Ukome’ kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki iştirak şirketlerinden ‘İstanbul Ulaşım AŞ’ye verilmişti.

DAHA KONFORLU VE DAHA GÜVENLİ

Şehir içi toplu ulaşım sektöründe yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren ve İstanbul halkına konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım hizmeti sunan ‘İstanbul Ulaşım AŞ’, tarihi ve gözde mekanları ile nadide, eşsiz güzellikleri tüm yerli ve yabancı turistler buluşturulması sağlayacak özel ulaşım hizmetini de sunmaya başladı.

72 YOLCU KAPASİTELİ YENİ OTOBÜSLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde, Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak. 30 km’lik mesafede yaklaşık 2 saatlik yolculuk süresince turistik turlar düzenlenecek, engelli yolcular için erişilebilirlik ve seyahat kolaylığı sağlanacak. 72 yolcu kapasiteli yeni otobüs ve duraklarda hizmet verilecek. Araç içi ve araç dışı 360 derecelik kamera sistemi ile yolcuların yolculuk esnasında güvenlik önemini en üst seviyede sağlanacak.

OTOBÜSLERDE 8 DİLDE SESLİ ANLATIM

Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek. Otobüslerde yabancı dil bilen hostes ile internet erişimi de olacak. Yerli ve yabancı turistlere hazırlanan broşür ve özel haritalarla İstanbul’un zengin tarihi mekanları tanıtılacak. Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim’in “İstanbul Kart” özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek.Yerli ve yabancı tusitler için 7/24 çağrı merkezi hizmeti de verilecek.

YETKİLERİ OLMADIĞI HALDE HUKUKSUZ ŞEKİLDE TURİST TAŞIMAYA DEVAM ETTİLER

UKOME kararıyla turist taşıma yetkisi Ulaşım A.Ş’ye geçtiği halde, özel firmaya ait otobüsler ruhsatsız şekilde çalışmaya devam etti. Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı’na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu’nun ek 2. Maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı.