Turis Başkanı Güvenç: Üyelerimizin Hakkını Koruyacağız

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İstanbul’da kurduğu Erkonyalılar (Konya Yöresel Mutfağı) ile bir marka haline gelen işadamı Muzaffer Güvenç, Başkanı olduğu Türkiye Turizm, Lokanta Kantin ve Kafeterya İşverenleri Sendikası’nı (TURİS) ve hedeflerini anlattı. Konya Ereğli’de 1964 yılında dünyaya gelen Muzaffer Güvenç, lise hayatı sonrası iş hayatına atıldı.

Askerlik sonrası Ereğli’de besicilik ve tarım ticareti yapan Güvenç, 1987’de İstanbul’a geldi. İstanbul’da bir yılını ticaret yapacağı sektörü araştırmakla geçiren ve 1988’de Konya mutfağının lezzetini İstanbullularla tanıştırmaya karar veren Güvenç, kardeşi ve ortaklarıyla birlikte ilk iş yeri olan Yöresel Konya Mutfağı’nı Merter’de açtı.

Üç yıl sonra ikinci şubesini Sirkeci'de açan Güvenç, projelerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayınca ortaklığı bitirdi ve 1994’te Kadıköy Bostancı’da Konya Yöresel Mutfağını açtı. İşletmedeki lezzetlerin beğenilmesi ve taleplerin ard arda gelmesi sonrası Güvenç; sırasıyla Kadıköy merkez, Moda, Kazasker, Kozyatağı, Maltepe İdealtepe, Gebze Şekerpınar, Ataşehir, Sancaktepe ve Kurtköy olmak üzere 10 şubeye ulaştı.

İstanbul Genelinde birçok şubenin açılışına da öncülük yapan Güvenç, sektöre dair sorumluluk almaktan da hiçbir zaman çekinmedi.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI 2000'li yıllarda Konya Ereğli'de ilk defa Visem adını taşıyan modern süt inekçiliği çiftliğini fikir babalığı yapan Muzaffer Güvenç, ortaklarıyla birlikte kurduğu şirketle yüzlerce çiftliğin kurulmasına öncülük etti. SEKTÖRÜMÜZÜN MENFAATLERİ ÖNCELİĞİMİZ Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Turizm, Lokanta Kantin ve Kafeterya İşverenleri Sendikası’nın yeni dönemde sektöre dair söyleyecek çok sözü olduğunu dile getiren Güvenç şöyle konuştu; “Sendika olarak üyelerimizin menfaatlerini korumakta kararlıyız.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Üye işverenlerimizin kaliteli hizmet sunmasını sağlamak ve bu kalitenin korunması için de sürekli sahada olacağız. Sendika olarak emeğin hakkını da savunacağız. Anadolu mutfağı inanılmaz zengin özelliklere sahip. Hemen her yörenin kendine özel yemekleri mevcut. Bu yemekler birbirinden farklı damak zevkine hitap ediyor.

Bunun yanı sıra Osmanlı mutfağı da yine çok zengin bir mutfak.” LEZZETİMİZİ DÜNYAYA TATTIRACAĞIZ Türk Mutfağının lezzetlerini yabancı turistlere, yöresel lezzetleri farklı illerde yaşayanlarla buluşturan lokantacıların turizme ve doğal olarak ekonomiye destek verdiğini hatırlatan Güvenç, “Biz sendika olarak üyelerimizle birlikte turizme katkı vermek için yola çıktığımız ilk günden itibaren kalitemizden, lezzetimizden ve hijyenimizden ödün vermeden damak zevkine hitap ettiğimiz misafirlerimizin memnuniyetini önceliyoruz” dedi.