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Tunceli’de 2 Helikopter Ve 1 Uçakla Yangına Müdahale Sürüyor 

Tunceli’deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3’ünü kontrol altına alan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahaleye devam ediyor. Dün ülke genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınını kontrol altına alan OGM ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:40
Tunceli’de 2 Helikopter Ve 1 Uçakla Yangına Müdahale Sürüyor 
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Tunceli’deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos 13.45’te 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3’ünü kontrol altına alındığını duyuran OGM, devam eden yangına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 km yol ve 25 km de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır.”

Dün çıkan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınları söndürüldü

OGM, 28 Ağustos’ta Türkiye genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangını ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“28.08.2021 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamı kontrol altına alındı. İzmir Aliağa’da 13.30’da başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35’te kontrol altına alındı. Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00’da başlayan yangı ise 17.30’da kontrol altına alındı. Bugün bir yangın da Burdur Bucak Elsazı köyünde yaşandı. 11.40’da çıkan yangın 13.25’te kontrol altına alındı. Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47’de çıkan yangın da 08.00’da kontrol altına alındı. Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25’te çıkan yangın 19.50’de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15’de çıkan yangın da 19.30’ta kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi.”

8 ayda 2105 yangın ile mücadele edildi

OGM’nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye’de 1597 kırsal yangın ve 2105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamı Orman Teşkilatının yoğun çabaları neticesinde kontrol altına alınarak, yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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