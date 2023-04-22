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Tüm Toplumsal Sorunların Çözüme kavuştuğu Bayramlar Diliyorum

Tüm Toplumsal Sorunların Çözüme kavuştuğu Bayramlar Dileyen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2023 Cumartesi 14:12
Tüm Toplumsal Sorunların Çözüme kavuştuğu Bayramlar Diliyorum
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Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı buruk karşıladığımız, başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifi geride bırakmanın hüznünü, birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz.

Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplumsal huzuru, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin, sevincini yaşadığımız önemli günlerdir. Türkiye, 6 Şubat’ta yaşadığı iki büyük depremin yaralarını sarmaya devam etmektedir. 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın evinden, yurdundan olduğu 6 Şubat depremleri, Türkiye için “asrın felaketi” oldu. Aziz milletimizin tüm unsurları, asrın felaketini yaşadığımız ilk günden, bugüne dek asrın dayanışmasını gösterdi. Devletimiz, deprem bölgesinin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiğine şahitlik ediyoruz. Böylesine büyük bir felaketin yaralarını tam anlamıyla sardığımız gün bizim en mutlu bayramımız olacaktır.

Depremin yaralarını tam anlamıyla sarmak için çabalarken, toplumsal sorunlar haline dönüşen, büyük kitlelerin nice zorluklar yaşamasına sebebiyet veren toplumsal sorunlardan; Adli sicil affı bekleyen yaklaşık 8 milyon vatandaşımız, af bekleyen kader mahkûmları, hakkı olan kadroyu alamayan vatandaşlarımız, özlük haklarının düzelmesini talep eden vatandaşlarımız, EYT düzenlemesinde kapsam dışı kalan vatandaşlarımız, Atanamayan Öğretmenler, Uzman Çavuşlar, Kamuda Yardımcı Sınıflar, Bekçilerimizin Hakları, Taşeron İşçi, Polislerin ve Korucuların Talepleri, Kamu Mühendisleri, Doktorlarımızın Sorunları, staj ve çıraklık mağduru vatandaşlarımız gibi milletimize dert yaratan tüm sorunların çözümü ile en mutlu bayramları yaşayacağımız huzurlu, sağlıklı ve güzel günlerin temennisiyle vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. " ifadelerini kullandı.

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