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Tüketicilerin Tasarruflu Ürünlere Olan İlgisi Arttı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2021 Cumartesi 08:39
Tüketicilerin Tasarruflu Ürünlere Olan İlgisi Arttı
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GittiGidiyor’da “Tasarruflu Ürün” Aramaları 3 Yılda İkiye Katlandı

Küresel ısınma, nüfus artışı gibi etkenlerin olumsuz sonuçları günlük hayatta her geçen gün daha fazla hissedilir hale geldi. Tüm bunlara bağlı olarak GittiGidiyor’un verileri, tüketicilerin sorumlu tüketim konusunda dikkatli davranmaya başladığını gösteriyor. Tüketicilerin doğa dostu ve tasarruflu ürünlere olan ilgisi yükselirken, son 3 yılda GittiGidiyor’un arama çubuğu üzerinden gerçekleştirilen “tasarruf” kelimesi aramaları iki kat arttı.  

Raporlar doğal kaynakların hızla tükendiğine işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2050 yılına kadar gelişmekte olan her 5 ülkeden 1'inin su sıkıntısı çekeceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü dış ortam hava kirliliğinin dünyada her yıl 4.2 milyon insanın erken ölümüne neden olduğunu belirtiyor. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Plastik Raporu’na göre plastik atık konusunda adım atılmazsa 2030 yılına kadar 104 milyon ton plastiğin daha ekosisteme karışacağı öngörülüyor. 

Tüm bu veriler doğrultusunda tüketiciler son zamanlarda sürdürülebilir dünya için daha doğa dostu, tasarruflu ürünlere yöneliyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, platform üzerinden satışa sunulan “tasarruflu” ürün arama ve satış verilerini açıkladı. Verilere göre son 3 yılda GittiGidiyor’da arama çubuğu üzerinden gerçekleştirilen “tasarruflu” kelimesi aramalarında yaklaşık 2 kat, tasarruflu ve doğa dostu ürünlerin satışlarında ise yüzde 40 oranında artış yaşandı. 

3 sene içinde GittiGidiyor’da yapılan tasarruflu ampul aramaları yaklaşık 63 kat, tasarruflu duş başlığı aramaları yaklaşık 33 kat, tasarruflu ısıtıcı aramaları yaklaşık 25 kat, su tasarruflu musluk başlığı aramaları ise yaklaşık 9,5 kat arttı. Organik deterjan aramalarında 4 kata varan artış yaşanırken, atık kovaları aramalarında 30 kata varan artış oldu. Güneş paneli aramalarında ise 239 kata varan artışlar görüldü.

Gitmesine İzin Verme’yen ürünlerin satışı artıyor

GittiGidiyor’un su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında hem üretim hem de tüketim açısından farkındalığı artırmak amacıyla 2021 Şubat ayında faaliyete aldığı Gitmesine İzin Verme sayfasında yer alan tasarruflu ürün satışlarında artış oldu. Gitmesine İzin Verme lansman dönemi olan 2021 şubat ayından ekim ayına kadar geçen sürede geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tasarruflu ürün satışlarında yüzde 40 artış gözlemlendi.

Sorumlu üretim ve tüketimi desteklemeliyiz

Sürdürülebilirliğin hem kurumların hem de toplumun en önemli gündem maddesi olmasının hayati önem taşıdığını ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklediklerini belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Maalesef doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. Toplumların her kesimini yakından ilgilendiren bu konuda çalışmalar artmalı. Biz de sorumlu marka bilinciyle bu yıl şubat ayında Gitmesine İzin Verme projesini hayata geçirdik. Bu projemizle su ve enerji tüketimi, geri dönüşüm ve hava kirliliği konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca kullanıcılarımızı doğa dostu ürünleri tercih etmeye, satıcılarımızı ise üretim ve tedarikte doğa dostu ürünlere yönelmeye teşvik ediyoruz. Bu veriler de attığımız bu adımın tüketiciye ulaştığını gösteriyor. Doğaya saygılı ürünlere talebin artması, tüketicilerin bu konuda daha da duyarlı hale geldiğini de ortaya koyuyor” dedi. 

GittiGidiyor olarak sürdürülebilir çevre bilinciyle iklim değişikliği ile mücadele etmenin öneminin bilincinde olduklarını ifade eden Kantarcı, 2020 yılında WWF Türkiye’nin Yeşil Ofis Programı’nı başarıyla tamamlayarak, “Yeşil Ofis Sertifikası” almaya hak kazandıklarını ve 2021 yılının başında I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alarak %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçtiklerini de sözlerine ekledi. Öget Kantarcı, şirket olarak bu alandaki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.  

Doğa dostu, tasarruflu onlarca ürüne Gitmesine İzin Verme sayfasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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