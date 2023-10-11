Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Aksa Doğalgaz’ın

20 yıl önce kurulduğu ilk günden itibaren iş yapış yöntemlerinin odağına “Mükemmel Tüketici Memnuniyeti” ilkesini alan Aksa Doğalgaz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 26. Tüketici Ödülleri’nde Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü’ne değer görüldü. Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amacıyla dağıtılan Tüketici Ödülleri bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve Aksa Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katıldığı ödül töreninde Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Arslan’a ödülü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Kazancı Holding’in yarım asrı aşan deneyiminden güç alıyoruz

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Sayıb Prof. Dr. Ömer Bolat’a teşekkürlerini sunan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, almış oldukları ödülün Aksa Doğalgaz için büyük anlamlar ifade etmesinin yanı sıra her zaman daha iyisini ortaya koymak için etkili bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Arslan, Türkiye’nin en geniş coğrafi dağıtım alanına hizmet veren Aksa Doğalgaz olarak 27 il, 260 ilçe ve beldede 5 milyona yakın aboneye doğal gaz arzını en güvenli şekilde sağlarken Kazancı Holding’in yarım asrı aşan deneyimi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlediklerini belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Başarının temelinde müşteri memnuniyeti var

Tüm operasyonel süreçlerini mükemmel müşteri memnuniyeti hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade eden Arslan, “20 yıldır tüketici memnuniyetini üst seviyede tutma ilkemiz doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyor, hizmet kalitemizi sürekli artırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Önümüzdeki dönemde devreye alacağımız yapay zeka tabanlı çözümlerle birlikte müşteri deneyim yolculuğunu tüm temas noktalarımızda sürekli ölçümleyerek abonelerimize daha zengin ve etkin bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

7/24 görev başındayız

Adımlarını sektöre yön vermenin sorumluluğunun bilincinde olarak attıklarının altını çizen Arslan, “İşimize, ülkemize, insana ve doğaya karşı sorumluluk ve tutkuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyet alanımızın hassasiyeti gereği operasyonlarımızı 7/24 görev başında olacak şekilde kurguluyoruz. 27 il, 260 ilçe ve beldede 16,6 milyon nüfusa, 6,2 milyon potansiyel aboneye hizmet vermek amacıyla durmaksızın çalışıyor, daha fazla haneye konforlu hayatı götürmek hedefiyle yatırımlarımızla büyümeye, ulaştığımız alanı genişletmeye devam ediyoruz. Bugün, şebeke uzunluğumuz 42 bin kilometreye, pazar payımız ise yüzde 21’e ulaştı. Yaygın ofis ağımız, mobil şubelerimiz, e-Devlet kanalı başta olmak üzere kurumsal Online İşlemler kanalımızla abonelerimize kesintisiz hizmet sunuyor, 444 4 187 numaralı Çözüm Merkezimiz ve 187 Doğal Gaz Acil Hattımız ile abonelerimizin istek ve taleplerine 7 gün 24 saat hızlı çözüm üretiyoruz” diye konuştu.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya

Faaliyetlerini sürdürülebilir bir dünya hedefiyle hayata geçirdiklerini dile getiren Arslan, “Kazancı Holding ve Grup Şirketleri; doğal kaynakların sürdürülebilirliği, atık miktarının asgari düzeye indirilmesi, toprak, hava ve su kirliliğinin önlenmesi gibi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önem taşıyan hususlarda örnek teşkil eden uygulamalara imza atıyor. Bu köklü yapının bir parçası olarak bizler de tüm süreçlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını konumlandırıyoruz.

Karbon İzleme Projemiz işte bu bakış açısından doğdu; faaliyetlerimizden kaynaklı veya dolaylı olarak oluşan sera gazı emisyon oranımızı hesaplama ve raporlama ön hazırlık ve fizibilite çalışmalarımıza başladık, 2024 yılı itibarıyla verilerimizi doğrulatmamızın ardından belgelendireceğiz. Bunun yanı sıra lisans alanımızda doğal gaz kullanılmasıyla sadece 1 yılda 9,3 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. Bu oran, neredeyse 392 milyon ağaçtan oluşan bir ormanın temizleyebileceği miktarla eş değer olmakla birlikte yaklaşık 1 milyon insanın da karbon emisyonunu nötrlediğimiz anlamına geliyor” dedi.

Doğal gaza yüzde 20 oranında hidrojen karıştırıyoruz

Daha çevreci alternatiflere yönelik yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarına ilişin bilgiler veren Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa ile paralel olarak sıfır emisyonlu hidrojen kullanımını artırmak ve Türkiye’nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek için iki yıl önce Yenilenebilir Gaz Üretilmesi Ar-Ge Projesi’ni başlatmıştık. Bu çalışmamızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK yakından takip ediyor. GAZBİR-GAZMER bünyesinde hayata geçirdiğimiz projemizde doğal gaza yüzde 20 oranında hidrojen karıştırıyoruz. Projemiz kapsamında hidrojen, karbondan arındırma görevi üstlenmekle kalmıyor, arzın fazla olduğu durumlarda ise yenilenebilir enerjiyi depolama ve aktarım aracı olarak kullanılabiliyor. Çalışmamızı geliştirerek bir hidrojen köyü kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)