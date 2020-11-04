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Tüketici Kredilerine Yıllık Artış Yüzde 63,9

İstanbul’da, Eylül ayında, kredi kartı harcamaları yüzde 13,9, kredi kullanımı yüzde 37,5, takipteki alacaklar yüzde 23,1, tasarruf mevduatı ise yüzde 34,2 arttı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
04 Kasım 2020 Çarşamba 15:36
Tüketici Kredilerine Yıllık Artış Yüzde 63,9
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Altın mevduatında yıllık yüzde 127,4 artış gözlenirken, tüketici kredileri yıllık yüzde 63,9 yükseldi. Tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde kredi kullanımı yüzde 54,7 artarken, takipteki gıda meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde yüzde 51,7 azalış, takipteki turizm sektörü kredilerinde yüzde 125,4 artış gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin finansal piyasaların değerlendirildiği Kasım 2020 Finansal Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 Eylül ayındaki değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

Kredi kartı harcamalarında yüzde 13,9 artış

Bireysel kredi kartı harcamaları, toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33,4’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, yıllık yüzde 13,9, Türkiye’de yüzde 16,3 arttı. Bir önceki Haziran ayına göre, İstanbul’da yüzde 17,1, Türkiye genelinde ise yüzde 16,7 artış gerçekleşti.

Kredi kullanımı yüzde 37,5, takipteki alacaklar yüzde 23,1 arttı

Eylül sonu itibariyle, kredi kullanımında Haziran dönemine göre yüzde 8,9, yıllık yüzde 37,5 yükseliş kaydedildi. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde ise Haziran sonuna göre yüzde 2,2, yıllık yüzde 23,1’lik artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kredi kullanımında yıllık yüzde 39,1, takipteki alacaklarda yüzde 13,6 yükseliş oldu.

Tasarruf mevduatı yüzde 34,2 yükseldi

2019 Eylül sonunda 572 milyar TL olan tasarruf mevduatı, bu yıl aynı dönemde 768 milyar TL’yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise yüzde 189 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı, Eylül 2019’da 37 bin 964 TL iken, Eylül 2020’de 49 bin 466 TL oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi ise Eylül 2019’da 66 bin 539 TL iken, Eylül 2020’de 89 bin 312 TL’ye yükseldi.

Altın mevduatında yıllık yüzde 127,4 yükseliş

Eylül ayında toplam mevduat içerisindeki döviz cinsinden mevduatın payı yüzde 58,9 oldu. Bankalarda tutulan altın karşılığı mevduat, bir yılda 74,3 ton altından 169 ton altına yükseldi.

Tüketici kredilerinde yıllık artış yüzde 63,9

Tüketici kredilerinde yıllık yüzde 63,9, dönemlik yüzde 10,6 artış kaydedildi. Taşıt kredileri, İstanbul’da yıllık yüzde 74,1, Türkiye’de yüzde 83,5;konut kredileri, İstanbul’da yıllık yüzde 43,5, Türkiye’de yüzde 48,4 arttı.

En fazla kredi kullanımı inşaatta

Geçen yıl olduğu gibi 2020 Eylül’de de en yüksek kredi kullanan sektör inşaat olurken, oransal olarak en yüksek artış yüzde 54,7 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve yüzde 40,9 ile metal ve işlenmiş maden sektörlerinde gerçekleşti.

Takibe düşen kredi en fazla turizm ve inşaatta

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yıla göre en yüksek artış, turizm ve inşaat sektöründe görüldü; turizmde kredilerinde yüzde 125,4 artış gerçekleşti. Takipteki gıda, meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde yüzde 51,7 azalış oldu.

Bülten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine dayanılarak hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri sisteminde yayınlanan veriler doğrultusunda gram altın ortalama alış fiyatı Eylül 2019 sonu itibariyle 277 TL, Eylül 2020 sonu itibariyle 467 TL olarak ele alınmıştır.

İBB İstatistik Ofisi Ekonomi Bülteni Finansal Piyasalar Kasım 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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