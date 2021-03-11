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TÜİK, DEVA’yı doğruladı: Atıl işgücü oranı bir yılda 8 puan arttı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 Ocak ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Yaptığı açıklamada TÜİK’in geniş tanımlı atıl işgücü oranını duyurmaya başlamasını olumlu karşıladığını belirten Çanakcı, “TÜİK partimizin tespitlerini doğruladı. Önceki verileri de yeni yönteme göre paylaşmalarını bekliyoruz ama danışma kurullarını lağvetmesi bu yöndeki umutları boşa çıkardı” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mart 2021 Perşembe 09:04
TÜİK, DEVA’yı doğruladı: Atıl işgücü oranı bir yılda 8 puan arttı
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İbrahim Çanakcı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK bugün 2021 yılı ocak ayına ilişkin işsizlik verilerini açıklamıştır. Açıklama ile işsizlik verilerinin sunumunda bazı değişikliklere gidildiği de duyurulmuştur.

Bu kapsamda TÜİK ocak ayından itibaren geniş tanımlı atıl işgücü oranını duyuracağını açıklamıştır. TÜİK’in geniş tanımlı işsizlik verilerini yayımlamasını olumlu karşılamakla beraber daha önce yayımlanan detaylı istihdam ve işsizlik verilerinin de yeni metodolojiye uygun biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

TÜİK’in danışma kurullarını lağvetmesi beklentileri boşa çıkardı

Ne var ki TÜİK’in verilerinin güvenilirliğini ve tutarlılığını artırmak amacıyla oluşturmuş olduğu fiyat ve işgücü verileriyle ilgili danışma kurullarını işsizlik verilerinin açıklanmasından kısa bir süre sonra lağvetmesi, bu yöndeki beklenti ve umutları boşa çıkarmıştır.

DEVA Partisi olarak bugüne kadar dar tanımlı işsizlik oranının Türkiye’deki gerçek işsizliğin boyutunu yansıtmaktan çok uzak olduğunu vurguladık. Açıklamalarımızda her üç kişiden birinin işsiz ya da atıl durumda olduğunun altını çizdik.

TÜİK, DEVA’yı doğruladı: Atıl işgücü bir yılda 8 puan arttı

Gelinen noktada TÜİK, partimizin yapmış tespit ve değerlendirmeleri doğrulamış ve ocak ayı itibariyle atıl işgücü oranını yüzde 30,2 olarak açıklamıştır. Bu 2020 yılının aynı ayına göre yaklaşık 8 puanlık bir artışı ifade etmektedir. Açıklanan veriler her dört gencimizden birinin işsiz olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

DEVA Partisi olarak ısrarla altını çizdiğimiz gibi, Türkiye’nin gerçek gündemi işsizlik, hayat pahalılığı ve bu ikisinin birleşmesiyle ortaya çıkan yaygın ve derin yoksulluktur. 

Hükûmet ve yandaş medya yakıcı sorunları umursamıyor

Hükümet ve yandaş medya bu yakıcı sorunları açıkça dile getirmek ve çözüm bulmak yerine bu sorunları görmezden geldiğinin ve umursamadığının her geçen gün yeni bir örneğini ortaya koymaktadır.

Kuruluşunun 1. yılını yeni tamamlayan partimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her gün vatandaşlarımızın içinde bulunmaya, onların sorunlarını dinlemeye, dile getirmeye ve bu sorunların kalıcı biçimde çözülmesi için öneriler sunmaya devam edecektir.”

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